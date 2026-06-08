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 - 8 de Junio de 2026 | 20:27

La Merlo Ultra Trail y la M42 Villa Ventana tuvieron presencia olavarriense

Entre el último fin de semana de mayo y el primero del mes en curso, hubo dos destacadas carreras de montaña con presencia olavarriense.

Atletas de Olavarría dijeron presentes en la M42 de Villa Ventana en lo que fueron los últimos días del mes de mayo y para abrir junio, también hubo presencia en la Merlo Ultra Trail.

 

En un paisaje tan hermoso como imponente se disputó en distintas distancias una nueva edición del M42 Villa Ventana y en la exigente prueba de trail running fue numerosa la delegación local.

 

La competencia estuvo reservada para dos días de carrera, siendo el sábado la partida para las distancias más largas y el domingo para las restantes llegando a sumar alrededor de 1500 deportistas de todo el país.

 

 

En la distancia de 50K, Cristian Shedden con 5:45:32 para ser cuarto en la categoría y María Elisa Simona con 8:24:49 vieron el arco de llegada y en 42K estuvieron Alejandro San Juan que fue tercero en su categoría con 4:34:42, Diego Amado con 5:12:23, Juan Martín Villemur con 5:20:14 y Luciano Protti Cosenza con 6:49:14.

 

Mauricio Dilascio fue el mejor olavarriense en la distancia de 34K y con un tiempo de 3:41:29 fue 5° en la general y 1° en su franja etaria y también se destacaron Luis Baygorria con 4:04:08 para ser 4° en la categoría y Patricia Etchebehere que con 4:25:51 ganó su franja etaria.

 

María Pastor, María Pedernera y Cecilia Pitaro también completaron el recorrido y en 25K, cruzaron la meta en la Comarca de Tornquist Silvina Bagbeder, Luciana Torres, Natalia Peralta y Andrea Irigoyen.

 

Ya en las distancias cortas, en 15K, María Pacheco fue 3° en la general Femenina con 1:34:47 y también estuvo Mercedes Villemur y en 10K, la nómina olavarriense estuvo compuesta por Paula Schmal Lizaso, Ester Carrera, Sandra Maidana, Andrea Maidana y Andrea Blando.

 

 

Por otro lado, más de 2.500 corredores participaron de la cuarta edición de la Ultra Trail Merlo que tuvo distancias de 56, 37, 22 y 11 kilómetros, además de una prueba recreativa de 6 kilómetros.

 

Los circuitos recorrieron distintos sectores de la sierra de los Comechingones, con largada desde la avenida Dos Venados y en los 56K, Diego Cisneros fue 5° en su categoría con un tiempo de 7:42:07.

 

Además, en los 37 kilómetros, Diego Ortiz se ubicó en el Top10 de la categoría con un tiempo de 4:22:24 y Diego Díaz finalizó 7° en su franja etaria al completar el recorrido en 4:57:12.

 

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