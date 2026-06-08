La Merlo Ultra Trail y la M42 Villa Ventana tuvieron presencia olavarriense

Atletas de Olavarría dijeron presentes en la M42 de Villa Ventana en lo que fueron los últimos días del mes de mayo y para abrir junio, también hubo presencia en la Merlo Ultra Trail.

En un paisaje tan hermoso como imponente se disputó en distintas distancias una nueva edición del M42 Villa Ventana y en la exigente prueba de trail running fue numerosa la delegación local.

La competencia estuvo reservada para dos días de carrera, siendo el sábado la partida para las distancias más largas y el domingo para las restantes llegando a sumar alrededor de 1500 deportistas de todo el país.

En la distancia de 50K, Cristian Shedden con 5:45:32 para ser cuarto en la categoría y María Elisa Simona con 8:24:49 vieron el arco de llegada y en 42K estuvieron Alejandro San Juan que fue tercero en su categoría con 4:34:42, Diego Amado con 5:12:23, Juan Martín Villemur con 5:20:14 y Luciano Protti Cosenza con 6:49:14.

Mauricio Dilascio fue el mejor olavarriense en la distancia de 34K y con un tiempo de 3:41:29 fue 5° en la general y 1° en su franja etaria y también se destacaron Luis Baygorria con 4:04:08 para ser 4° en la categoría y Patricia Etchebehere que con 4:25:51 ganó su franja etaria.

María Pastor, María Pedernera y Cecilia Pitaro también completaron el recorrido y en 25K, cruzaron la meta en la Comarca de Tornquist Silvina Bagbeder, Luciana Torres, Natalia Peralta y Andrea Irigoyen.

Ya en las distancias cortas, en 15K, María Pacheco fue 3° en la general Femenina con 1:34:47 y también estuvo Mercedes Villemur y en 10K, la nómina olavarriense estuvo compuesta por Paula Schmal Lizaso, Ester Carrera, Sandra Maidana, Andrea Maidana y Andrea Blando.

Por otro lado, más de 2.500 corredores participaron de la cuarta edición de la Ultra Trail Merlo que tuvo distancias de 56, 37, 22 y 11 kilómetros, además de una prueba recreativa de 6 kilómetros.

Los circuitos recorrieron distintos sectores de la sierra de los Comechingones, con largada desde la avenida Dos Venados y en los 56K, Diego Cisneros fue 5° en su categoría con un tiempo de 7:42:07.

Además, en los 37 kilómetros, Diego Ortiz se ubicó en el Top10 de la categoría con un tiempo de 4:22:24 y Diego Díaz finalizó 7° en su franja etaria al completar el recorrido en 4:57:12.