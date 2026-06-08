Torneo Interligas: ¿Cómo serán los cruces en “Semis”?

El certamen interligas organizado en conjunto por las Ligas de Fútbol de Olavarría, Azul, Bolívar y Laprida conoce a los semifinalistas y cómo serán los cruces.

Quedaron en carrera tres equipos de la Liga de Fútbol de Olavarría y uno de la Liga de Bolívar, los cuales pelearán por el título y las dos plazas al Torneo Regional Federal Amateur.

Por un lado, se medirán Estudiantes vs El Fortín, teniendo el “Fortinero” ventaja de localía y por el otro jugarán Racing vs Balonpié, siendo el bolivarense el equipo que cerrará la serie de local.

Además, en la categoría Sub21 se definieron tres de los cuatro clasificados y sólo resta saber el ganador del cruce entre Embajadores y Ferro.

Una de las “Semi” chocará a Juventud y Boca (empezarán en Laprida y cerrarán en Azul, por mejor ubicación en la etapa regular) y luego, habrá duelo olavarriense, El Fortín jugará ante el ganador de Ferro vs. Embajadores.

Fuente: prensa TURD