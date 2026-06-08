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 - 8 de Junio de 2026 | 18:53

Torneo Interligas: ¿Cómo serán los cruces en “Semis”?

Luego de un domingo de mucho fútbol y definiciones, el Torneo Unión Regional Deportiva confirmó cómo se jugarán las Semifinales con tres representantes locales en competencia.

Foto: Andrés Arouxet

El certamen interligas organizado en conjunto por las Ligas de Fútbol de Olavarría, Azul, Bolívar y Laprida conoce a los semifinalistas y cómo serán los cruces.

 

Quedaron en carrera tres equipos de la Liga de Fútbol de Olavarría y uno de la Liga de Bolívar, los cuales pelearán por el título y las dos plazas al Torneo Regional Federal Amateur.

 

Por un lado, se medirán Estudiantes vs El Fortín, teniendo el “Fortinero” ventaja de localía y por el otro jugarán Racing vs Balonpié, siendo el bolivarense el equipo que cerrará la serie de local.

 

Además, en la categoría Sub21 se definieron tres de los cuatro clasificados y sólo resta saber el ganador del cruce entre Embajadores y Ferro. 

 

Una de las “Semi” chocará a Juventud y Boca (empezarán en Laprida y cerrarán en Azul, por mejor ubicación en la etapa regular) y luego, habrá duelo olavarriense, El Fortín jugará ante el ganador de Ferro vs. Embajadores.

 

Fuente: prensa TURD

 

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