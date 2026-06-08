Buenas actuaciones locales en la Li.Pro.Bo Sub14

Representantes de toda la Provincia tuvieron acción en la continuidad de la Liga Provincial que estuvo reservada para la categoría Sub14 en Olavarría y en Tornquist.

En los gimnasios del Club Estudiantes, tuvo lugar la actividad en la rama A1 reservada para los mejores equipos de la Provincia y las anfitrionas finalizaron en el tercer lugar del podio que lo posiciona de gran manera de cara a la segunda etapa del certamen y mantiene intactas sus aspiraciones de clasificar a la Copa Argentina de Clubes.

Durante tres jornadas de intensa competencia, el Mini Gimnasio y la Ampliación del Mini recibieron a algunos de los mejores equipos de la provincia de Buenos Aires en una categoría de altísimo nivel.

Estudiantes construyó una primera fase prácticamente perfecta. En su debut superó a Once Unidos por 3 sets a 1, luego venció con autoridad a Sarmiento de Junín por 3 a 0 y continuó su marcha ganadora derrotando también por 3 a 0 a IAE. El cierre de la etapa clasificatoria llegó con otra gran actuación y victoria por 3 a 1 frente a Comunicaciones de Pergamino.

En los cruces eliminatorios, las “albinegras” volvieron a encontrarse con Comunicaciones con triunfo por 3 a 2 y en Semifinales, ante Club Junín, fue derrota por 3 a 1. La última presentación fue triunfo por 3 a 1 ante Defensores de Ramallo para subirse al podio.

Por otro lado, la Liga Provincial Sub14 A 2 tuvo lugar en Tornquist con la participación de Estudiantes y Pueblo Nuevo que lograron la clasificación a instancias decisivas.

En los gimnasios del Club Automoto y el Municipal, los representantes olavarrienses se destacaron entre las 16 instituciones representantes de las cinco asociaciones que componen la Región Sur.

Culminada la Fase Regular, ambos equipos clasificaron a Cuartos de Final por ser segundos en sus grupos. No ocurrió lo propio con las dos formaciones de la Escuela Municipal de Vóley de Benito Juárez, entidad también afiliada a la Asociación Olavarriense de Voleibol.

Estudiantes terminó en 4° lugar. Inició su actuación con victorias 3 a 1 a Villa Mitre y 3 a 0 a Olimpo A, ambas representaciones bahienses y el sábado cayó 3 a 1 ante Azul Vóley.

En Play-Off, el “Bata” afrontó un exigente cruce frente a Tiro Federal y se impuso 3 a 2 y perdió en Semifinales ante Estudiantes de Pehuajó, también en tie-break. En la despedida del certamen, fue derrota por 2 a 1 ante Olimpo.

Pueblo Nuevo, por su parte, terminó 8°. En Fase de Grupoas, cayó 3 a 0 ante Tiro Federal, para luego superó 3 a 0 a La Armonía y Argentino (Trenque Lauquen) en la instancia clasificatoria donde cedieron en la primera llave de eliminación ante Azul Vóley por 3 a 0.

En los partidos por puestos, las “Lobas” perdieron 2 a 0 ante Pigüé y 2 a 0 ante Automoto, elenco anfitrión.

Fuente: Prensa CAE // PN