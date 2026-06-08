Básquet Formativo: cerró la primera etapa del año

El Torneo Oficial organizado por la Asociación de Básquet de Olavarría cerró su primer semestre para las categorías formativas con la disputa de los duelos entre ganadores de Zona.

En el gimnasio de Racing se enfrentaron los ganadores de Zona de cada categoría en lo que significó el cierre de la primera etapa de la competencia anual para las categorías formativas y una forma de recaudar dinero para los Torneos Zonales de las Selecciones.

Ante un buen marco de público, los representantes de la Zona A fueron superiores. Estudiantes festejó en U13 y U17, Racing de La Madrid lo hizo en U15 y en Mini, Ferro fue el único de la Zona B que ganó.

Los resultados:

Mini:

Estudiantes 34 – 47 Ferro

U13:

Estudiantes 72 – 52 Jorge Newbery

U15:

Racing (L) 74 – 34 Ferro

U17:

Estudiantes 65 – 59 Jorge Newbery

Fuente: Prensa ABO