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 - 6 de Junio de 2026 | 22:07

Golf: otro torneo para el ranking “Aniversario 114 del CAE”

Este sábado, un buen número de golfistas jugó un nuevo torneo del Ranking Anual del “Aniversario 114 del Club Atlético Estudiantes” y hubo victorias para José Francisco Melo y Alejandro Pirola.

En el campo de golf del Club Estudiantes se jugó un nuevo Medal Play 18 hoyos reservado para dos categorías y un buen número de participantes.

 

José Francisco Melo con 66 golpes y favorecido en el desempate automático ante Antonio Da Silva se impuso en Hasta 13 de Hándicap. Lucas Pagano con 69 golpes completó el podio.

 

En De 14 al máximo, el triunfo fue para Alejandro Pirola con 61 golpes que fue escoltado por Cristian Correa con 63 golpes y Juan Mantegazza con 65

 

golpes.La actividad continuará el próximo miércoles con la octava fecha del “Piana del Sole” que llega ya a dos meses de competencia ininterrumpido.

 

Fuente: Prensa CAE

 

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