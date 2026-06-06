Este domingo se reabrirá el Archivo Histórico Municipal

Este domingo 7 de junio, a las 17, se producirá la reapertura y puesta en valor del Archivo Histórico Municipal de Olavarría “Alberto y Fernando Valverde”. A cuatro décadas de su fundación, volverá a abrir sus puertas para poner a disposición la preservación, investigación y difusión del patrimonio documental y la memoria colectiva del Partido.

En la ocasión, además, se realizará una actividad especial por el Día del Periodista, dedicada a reflexionar sobre el valor de la memoria, los archivos y el periodismo en la construcción de nuestra historia colectiva.

Fundado el 7 de junio de 1986 bajo la dirección de Aurora Alonso de Rocha, el Archivo Histórico comenzó a funcionar en un pequeño sector del Palacio San Martín. Tras un extenso recorrido que incluyó diversas locaciones, la institución se consolidó en su sede propia en el año 2007.

Actualmente, el espacio custodia fondos documentales de valor incalculable para la comunidad, entre los que destacan el Digesto 1891-1911, los expedientes de la Justicia de Paz desde 1879, la colección fotográfica Cirigliano y valiosos expedientes municipales y judiciales. Además, conserva valiosas colecciones y documentos donados por la comunidad.

El edificio posee además una profunda carga simbólica, habiendo sido el hogar paterno de Marisa Gau, víctima olavarriense de la última dictadura militar.

La colección de El Popular

Uno de los mayores desafíos y orgullos recientes de la institución ha sido la recepción y el tratamiento técnico del fondo documental del Diario El Popular, cuya preservación corría un riesgo crítico.

Su incorporación se dio en dos etapas bien diferenciadas: la primera llegó ordenadamente bajo la modalidad de comodato; la segunda, en tanto, ingresó por orden judicial.

Este ingreso masivo obligó al personal a realizar un monumental proceso de reordenamiento interno. Espacios propios que ya se encontraban completamente clasificados, etiquetados y ordenados en estanterías debieron ser modificados para dar lugar a este histórico fondo.

De no intervenir el Estado Municipal, este invaluable patrimonio de más de 100 años de historia local corría el riesgo de perderse para siempre o de quedar restringido en un circuito privado.