Licitaron el mantenimiento de espacios verdes en localidades

Este martes por la mañana se realizó la apertura de la Licitación Pública Nº 18/26 para el “Mantenimiento de espacios verdes en las localidades del Partido de Olavarría”, que comprende plazas, parques, paseos y distintos espacios públicos que son los lugares de encuentro de la comunidad.

Esos trabajos deberán replicarse en Loma Negra, Sierras Bayas, Bella Vista, Hinojo, Colonia Hinojo y Colonia Nievas, Sierra Chica y Colonia San Miguel.

Del acto –que tuvo lugar en el Palacio San Martín- participaron el director de Licitaciones Cr. Ezequiel Lorenzo, la directora de Espacios Verdes y Seguridad Socioambiental Ing. Fernanda Veiga, y representantes de las empresas oferentes.

Desde el Municipio detallaron que se presentaron cuatro firmas: Emiliano Furrer Mendizabal, ATAK S.R.L., Masala Thiago Leonel y Nildo Ismael Fraga, con distintas cotizaciones de acuerdo a los ítems incluidos.

El período de ejecución para los trabajos es de 10 meses corridos, debiendo realizar la cantidad de cortes que fueran necesarios para mantener cada espacio en óptimas condiciones. El presupuesto total es de $367.307.000.