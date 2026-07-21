“Barrio por Barrio” llega este miércoles al Servicio Territorial Municipal N° 1

Este miércoles se llevará a cabo una nueva jornada de “Barrio por Barrio”, el programa municipal de abordaje territorial integral que tiene como objetivo acercar el Estado a cada sector de la ciudad, descentralizando la atención y facilitando el acceso de vecinos y vecinas a trámites y servicios que son brindados desde la comuna.

En esta oportunidad, el punto de encuentro será el Servicio Territorial Municipal Nº 1, ubicado en Alberdi y Fassina, donde desde las 10 horas se dispondrán mesas de atención para brindar asesoramiento, responder consultas y realizar diversos trámites municipales, como así también el acceso a distintos servicios.

De manera simultánea, equipos de distintas áreas del Municipio desplegarán un operativo “puerta a puerta” en los barrios Trabajadores I, Trabajadores II y Lourdes, con el propósito de relevar inquietudes y acercar información sobre programas y servicios municipales.

En ese sentido, se invita a vecinos y vecinas de los barrios ubicados en ese sector de la ciudad a acercarse al Servicio Territorial Municipal Nº 1 para realizar consultas, gestionar trámites y conocer las distintas herramientas y programas que el Municipio pone a disposición de la comunidad, que se detallan a continuación.

Mi Olava:

Asistencia para la creación de perfil ciudadano

Desarrollo Económico:

Oficina de Empleo: asesoramiento portal empleo.

Validación de Identidad en Mi Argentina

GIRO: entrega de material informativo sobre la separación y el calendario de recolección. Entrega de ecobolsas.

Protección Integral de niños, niñas y adolescentes:

Inscripciones a Centros de Día, Envión, Callejeadas.

Atención espontánea de Servicio Local.

Desarrollo Social:

Inscripción a Programa Más Vida y PAAC (personas con celiaquía).

Personas Mayores:

Atención y asesoramiento sobre trámites, serv. y act. (salud, políticas sociales, cultura, deportes, discapacidad, educación)

Casa de Tierra y Regularización Dominial:

Inscripción a Registro de Demanda Habitacional.

Asesoramiento sobre regularización dominial.

Relaciones Vecinales y Defensa del Consumidor:

Registro de denuncias e inicio de trámites.

Asesoramiento sobre relaciones vecinales.

Salud:

Vacunación para todas las edades.

Turnos para CAPS.

Control de tensión arterial y glucemia.

Empadronamiento y reempadronamiento de salud.

Programa Municipal de Salud Sexual y Reproductiva.

Veterinaria:

Vacunación antirrábica para perros y gatos.

Protección Ciudadana:

SUBE y Boleto Estudiantil

Denuncia Ciudadana (Robos – hurtos)

Recepción de reclamos en general y asesoramiento en normativa y programas municipales.

Discapacidad:

Entrega de planillas e información para la gestión del Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Asesoramiento y seguimiento de trámites.

Gestión y orientación para la obtención del Pase Libre Multimodal.

Orientación sobre recursos, prestaciones y derechos vigentes.

Deporte y Cultura:

Información sobre actividades.

Además, como también sucede en cada jornada de barrio por barrio, distintas cuadrillas municipales realizarán tareas de mantenimiento y limpieza de espacios públicos, para dar una respuesta integral, trabajando de manera simultánea y complementaria con personal de empresas que brindan servicios para el Municipio, como lo son Coopelectric y Transportes Malvinas.