“Barrio por Barrio” llega este miércoles al Servicio Territorial Municipal N° 1

Este miércoles se llevará a cabo una nueva jornada de “Barrio por Barrio”, el programa municipal de abordaje territorial integral que tiene como objetivo acercar el Estado a cada sector de la ciudad, descentralizando la atención y facilitando el acceso de vecinos y vecinas a trámites y servicios que son brindados desde la comuna.
En esta oportunidad, el punto de encuentro será el Servicio Territorial Municipal Nº 1, ubicado en Alberdi y Fassina, donde desde las 10 horas se dispondrán mesas de atención para brindar asesoramiento, responder consultas y realizar diversos trámites municipales, como así también el acceso a distintos servicios.
De manera simultánea, equipos de distintas áreas del Municipio desplegarán un operativo “puerta a puerta” en los barrios Trabajadores I, Trabajadores II y Lourdes, con el propósito de relevar inquietudes y acercar información sobre programas y servicios municipales.
En ese sentido, se invita a vecinos y vecinas de los barrios ubicados en ese sector de la ciudad a acercarse al Servicio Territorial Municipal Nº 1 para realizar consultas, gestionar trámites y conocer las distintas herramientas y programas que el Municipio pone a disposición de la comunidad, que se detallan a continuación.
Mi Olava:
Asistencia para la creación de perfil ciudadano
Desarrollo Económico:
Oficina de Empleo: asesoramiento portal empleo.
Validación de Identidad en Mi Argentina
GIRO: entrega de material informativo sobre la separación y el calendario de recolección. Entrega de ecobolsas.
Protección Integral de niños, niñas y adolescentes:
Inscripciones a Centros de Día, Envión, Callejeadas.
Atención espontánea de Servicio Local.
Desarrollo Social:
Inscripción a Programa Más Vida y PAAC (personas con celiaquía).
Personas Mayores:
Atención y asesoramiento sobre trámites, serv. y act. (salud, políticas sociales, cultura, deportes, discapacidad, educación)
Casa de Tierra y Regularización Dominial:
Inscripción a Registro de Demanda Habitacional.
Asesoramiento sobre regularización dominial.
Relaciones Vecinales y Defensa del Consumidor:
Registro de denuncias e inicio de trámites.
Asesoramiento sobre relaciones vecinales.
Salud:
Vacunación para todas las edades.
Turnos para CAPS.
Control de tensión arterial y glucemia.
Empadronamiento y reempadronamiento de salud.
Programa Municipal de Salud Sexual y Reproductiva.
Veterinaria:
Vacunación antirrábica para perros y gatos.
Protección Ciudadana:
SUBE y Boleto Estudiantil
Denuncia Ciudadana (Robos – hurtos)
Recepción de reclamos en general y asesoramiento en normativa y programas municipales.
Discapacidad:
Entrega de planillas e información para la gestión del Certificado Único de Discapacidad (CUD).
Asesoramiento y seguimiento de trámites.
Gestión y orientación para la obtención del Pase Libre Multimodal.
Orientación sobre recursos, prestaciones y derechos vigentes.
Deporte y Cultura:
Información sobre actividades.
Además, como también sucede en cada jornada de barrio por barrio, distintas cuadrillas municipales realizarán tareas de mantenimiento y limpieza de espacios públicos, para dar una respuesta integral, trabajando de manera simultánea y complementaria con personal de empresas que brindan servicios para el Municipio, como lo son Coopelectric y Transportes Malvinas.