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 - 5 de Junio de 2026 | 19:07

Chingotto y Galán avanzaron rápido a las “Semis” del Major

En la jornada del viernes Federico Chingotto y Alejandro Galán lograron una rápida clasificación a Semifinales del Major de Italia.

El calendario de Premier Pádel sigue adelante con su certamen en Roma y fue con rápida victoria para la pareja compuesta por el olavarriense y el madrileño para avanzar a Semifinales.

 

Federico Chingotto y Alejandro Galán volvieron a la pista central del Foro Itálico y derrotaron a Guillermo Collado Losada y Pol Herández Álvarez en 46 minutos.

 

Los Cuartos de Final se definieron por un rápido 6/3 y 6/1 en el 20x10 al aire libre dispuesto por la organización.

 

En Semifinales, la “Chingalán” enfrentará en el primer partido masculino del sábado, a Leo Augsburger y Juan Lebrón.

 

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