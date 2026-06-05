Chingotto y Galán avanzaron rápido a las “Semis” del Major

El calendario de Premier Pádel sigue adelante con su certamen en Roma y fue con rápida victoria para la pareja compuesta por el olavarriense y el madrileño para avanzar a Semifinales.

Federico Chingotto y Alejandro Galán volvieron a la pista central del Foro Itálico y derrotaron a Guillermo Collado Losada y Pol Herández Álvarez en 46 minutos.

Los Cuartos de Final se definieron por un rápido 6/3 y 6/1 en el 20x10 al aire libre dispuesto por la organización.

En Semifinales, la “Chingalán” enfrentará en el primer partido masculino del sábado, a Leo Augsburger y Juan Lebrón.