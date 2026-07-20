Arranca la semana del “Gran Premio Infoeme” para APPS

El 25 y 26 de julio, el autódromo Hermanos Emiliozzi de Olavarría será escenario de la quinta fecha de la temporada de la APPS con una de las competencias más esperadas del calendario.

APPS vuelve al Autódromo “Hermanos Emiliozzi” con la tradicional competencia de Dos Pilotos, uno de los grandes atractivos del año para el automovilismo regional, ya que reúne a los habituales protagonistas de las categorías de la APPS junto a reconocidos pilotos invitados, ofreciendo un espectáculo diferente y de gran nivel para el público.

Además, la fecha tendrá un marco especial al disputarse bajo la denominación de Gran Premio INFOEME "20 Años", en homenaje al vigésimo aniversario del reconocido medio de comunicación de Olavarría, que durante dos décadas ha acompañado la actualidad social y deportiva de la ciudad y la región.

En lo que será la semana previa al “Gran Premio Infoeme”, y en instalaciones del Museo Municipal “Hnos. Emiliozzi”, habrá charlas, muestras y presentaciones. Cabe agregar que todas las actividades en el Museo Emiliozzi son con entrada libre y gratuita.

El cronograma de actividades

Martes 21 de julio

19:30 horas

Presentación Muestra Fotográfica

En un trabajo en conjunto, el Museo “Hnos. Emiliozzi” y la APPS, expondrán una muestra de fotografías que refleja distintos acontecimientos de la categoría, a través de la mirada de fotógrafos de automovilismo.

Presentación del “GP Infoeme 20 años”

Presentación de la copa Hermanos “Emiliozzi”.

La noche de los Presidentes: Charla con los presidentes de la categoría: Mario Latorre, Juan López, Diego Tartuferi Y Martín Benaglia.

Miércoles 22 de julio

19:30 horas

La noche de los periodistas. Charla con periodistas que cubren la categoría

Jueves 23 de julio

19:30 horas

La noche de los campeones. Charla con los campeones de la categoría

Viernes 24 de julio

19:30 horas

Caravana de los autos de la categoría por las calles de Olavarría.

Presentación oficial de la fecha 5 “Gran Premio Infoeme 20 años” a desarrollarse los días 25 y 26 de julio de 2026 en el Autódromo “Hermanos Emiliozzi” con la participación de autoridades y pilotos invitados.