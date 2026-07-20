Turismo Pista: “finde” complicado para los olavarrienses  | Infoeme
Lunes 20 de Julio 2026 - 17:31hs
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 - 20 de Julio de 2026 | 16:26

Turismo Pista: “finde” complicado para los olavarrienses 

El pasado fin de semana se completó una nueva fecha para el Turismo Pista y fue complicado para los pilotos de Olavarría. Solo dos vieron la bandera a cuadros.

La delegación olavarriense llegó hasta Río Cuarto para la sexta fecha del Turismo Pista, pero sólo dos lograron finalizar el total de vueltas.

 

Valentino Spinella y Nicolás Pezzucchi fueron los únicos dos pilotos de Olavarría que vieron la bandera a cuadros en el autódromo de Río Cuarto.

 

Spinella terminó 11° en la Clase 2 y Pezzucchi fue 9° en la Clase 3 en un fin de semana para el olvido para los locales.

 

En la Clase 1, Javier Gorostieta y Martín Collodoro apenas dieron un par de giros en la Final al igual que Gabriel Melian en la Clase 2. Tampoco pudo completar Nicolás Benito en la división mayor.

 

Las victorias fueron para Esteban Monje en Clase 1, Nicolás Herrera en Clase 2 y Franco De Benedictis en Clase 3.

 

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