Turismo Pista: “finde” complicado para los olavarrienses 

La delegación olavarriense llegó hasta Río Cuarto para la sexta fecha del Turismo Pista, pero sólo dos lograron finalizar el total de vueltas.

Valentino Spinella y Nicolás Pezzucchi fueron los únicos dos pilotos de Olavarría que vieron la bandera a cuadros en el autódromo de Río Cuarto.

Spinella terminó 11° en la Clase 2 y Pezzucchi fue 9° en la Clase 3 en un fin de semana para el olvido para los locales.

En la Clase 1, Javier Gorostieta y Martín Collodoro apenas dieron un par de giros en la Final al igual que Gabriel Melian en la Clase 2. Tampoco pudo completar Nicolás Benito en la división mayor.

Las victorias fueron para Esteban Monje en Clase 1, Nicolás Herrera en Clase 2 y Franco De Benedictis en Clase 3.