Loma Negra y la Unicen convocan a estudiantes al Lomatón

La Fundación Loma Negra y la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires realizarán, los días 26 y 27 de agosto, en el complejo universitario de la Unicen en Olavarría, la segunda edición de la experiencia colaborativa para desarrollar ideas innovadoras que permitan enfrentar los desafíos de la industria.

El encuentro se realizará bajo la modalidad “hackaton”, que consiste en armar equipos de personas a los que se les plantean desafíos y trabajan colaborativamente 48 horas, aportando ideas innovadoras y disruptivas para dar respuestas a esos desafíos.

El programa convocado por la Fundación Loma Negra y la Unicen se llama “Lomatón”, en alusión a la modalidad de trabajo, y podrán participar estudiantes universitarios, docentes y/o investigadores de la sede Olavarría de la Unicen, estudiantes de las Tecnicaturas Superior en Automatización y Control y Tecnicatura Superior en Mantenimiento Industrial del Instituto Tecnológico de Olavarría (Iteco) y estudiantes de Análisis de Sistemas del Instituto Superior de Formación Técnica N°130 de Olavarría.

La participación en el “Lomatón” es gratuita y solo requiere inscribirse a través del siguiente formulario: Inscripción LOMATÓN 2026.

Los participantes deberán registrarse de forma individual.

Los equipos integrados por los participantes deberán trabajar sobre los desafíos propuestos por la organización, relacionados con cuestiones de tecnologías de gestión, productos, procesos y sustentabilidad, y las propuestas seleccionadas serán prototipadas con la asistencia técnica correspondiente.

El jurado que analizará las propuestas está integrado por directivos y técnicos de Loma Negra, aliados estratégicos y expertos externos.

El plazo para la inscripción vence el día 9 de agosto. Para información adicional, comunicarse con sevyt@fio.unicen.edu.ar

Lanzamiento

Días pasados quedó oficialmente lanzada la nueva edición de esta propuesta de innovación abierta impulsada por la FIO y Fundación Loma Negra.

Durante la apertura, las autoridades de Ingeniería destacaron que el Lomatón fortalece la formación en ingeniería a través del saber hacer, el trabajo en equipo y la resolución de problemas reales del territorio.

Los equipos deberán desarrollar propuestas donde se valorarán la originalidad, el impacto y la fundamentación teórica de las soluciones.

Como inspiración, el equipo ganador de la edición 2025 compartió su experiencia y contó que continúa trabajando junto a Ferrosur en el desarrollo del dispositivo para prevenir descarrilamientos surgido durante el certamen.