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 - 19 de Julio de 2026 | 23:26

Se corrió la 4° edición de La Rústica Trail Running

En la mañana del domingo y en lo que fue la previa de la Final de la Copa del Mundo, Sierras Bayas recibió a una importante cantidad de atletas que completaron una nueva edición de La Rústica Trail Running.

La 4° edición de La Rústica Trail Running volvió a convocar a una importante cantidad de atletas con la organización de Agustín Coumeig y Advance Trail Running en Sierras Bayas.

 

La competencia que ofreció tres distancias por los Cerro Largo, Cerro aguirre, Cerro Matilde recorriendo paisajes inigualables, senderos, montes, canteras, sierras y campos volvió a ser un éxito y se consolida como encuentro obligado para los amantes de las carreras de aventura.

 

El primer atleta en cruzar el globo de llegada ubicado en inmediaciones de la fábrica de cerveza local "Sur del Sur" en la distancia de 25K fue Matías Videla que necesitó 2:00:17. El ganador fue escoltado por los olavarrienses Lucas Martín con 2:02:22 y Diego Díaz con 2:11:11.

 

 

Entre las Damas, la victoria en la distancia principal fue para Muriel Sánchez con 2:36:48. Josefina Milanesi con 2:52:13 fue segunda y el tercer lugar fue para Melina Fernández con 2:52:16.

 

En los 12K, Santiago Erbin con 58:05 fue el ganador con Diego Ortiz con 1:02:30 y Pablo Catalini con 1:02:34 como escoltas entre los Caballeros y en Damas, el podio fue para Joana Aguirre con 1:17:54, Romina Lysek con 1:20:28 y Mercedes Lorenzo con 1:23:28.

 

Por último, en los 5K, se impusieron Matías Godoy con 29:14 y Valentina Martín con 31:42.

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