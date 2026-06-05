Fútbol formativo suspendido por lluvia, otra vez

La Liga de Fútbol de Olavarría definió la suspensión de su programación sabatina debido a las malas condiciones climáticas de las últimas jornadas en la Ciudad.

Debido a la lluvia caída en los últimos días, la Liga de Fútbol de Olavarría informó que fue suspendida la actividad programada para este sábado y no se jugará la undécima fecha del torneo de divisiones inferiores “Mario Buceta”.

La suspensión alcanza también a la categoría que no comenzará con los Play-Off del “Andrea Serris” en Sub15.

Los encuentros serán reprogramados.

Fuente: Prensa LFO