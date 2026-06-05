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 - 5 de Junio de 2026 | 18:42

Fútbol formativo suspendido por lluvia, otra vez

Las categorías en formación del fútbol olavarriense completarán un nuevo fin de semana sin actividad debido a las malas condiciones climáticas.

La Liga de Fútbol de Olavarría definió la suspensión de su programación sabatina debido a las malas condiciones climáticas de las últimas jornadas en la Ciudad.

 

Debido a la lluvia caída en los últimos días, la Liga de Fútbol de Olavarría informó que fue suspendida la actividad programada para este sábado y no se jugará la undécima fecha del torneo de divisiones inferiores “Mario Buceta”.

 

La suspensión alcanza también a la categoría que no comenzará con los Play-Off del “Andrea Serris” en Sub15.

 

Los encuentros serán reprogramados.

 

Fuente: Prensa LFO

 

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