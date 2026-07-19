Copa Argentina: en el festejo “Tiburón”, presencia local

El certamen más federal de la Asociación del Fútbol Argentino prosiguió con los Dieciseisavos de Final y en Salta, Aldosivi dio la sorpresa al eliminar a River Plate con presencia olavarriense.

El “Tiburón” derrotó 3 a 1 a River Plate en el estadio Padre Ernesto Martearena, de Salta.

El conjunto dirigido por Israel Damonte, que pelea por mantener la categoría al ubicarse anteúltimo tanto en la tabla anual como en la de los promedios, anotó los goles por Tomás Fernánez en dos oportunidades y Nicolás Cordero; el gol del “Millonario” fue de Rafael Santos Borré.

El elenco de Mar del Plata que enfrentará a Independiente Rivadavia de Mendoza. en Octavos de Final, tuvo a Mateo Vales como parte del banco de suplentes.