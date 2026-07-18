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 - 18 de Julio de 2026 | 22:08

El “Torneo Día del Amigo” reunió una multitud

En la tarde del sábado, se completó la disputa del tradicional Torneo “Día del Amigo”, que reunió a una gran cantidad de golfistas.

El campo de golf del Club Estudiantes completó una laguneada de tres jugadores, que contó con la participación de 21 equipos en una única categoría.

 

Más de 60 golfistas completaron la competencia donde se consagraron Carlos Blando, Leonardo Patané y Martín Arregui al completar el recorrido con 58 golpes.

 

Detrás del equipo ganador se ubicaron, en la segunda colocación, José González, Conrado González Pini y Felipe Arenas con 59 golpes y el tercer lugar fue para Emiliano González, Juan Ignacio Messineo y Martín Lagleyze, quienes registraron 60 golpes.

 

La actividad continuará el próximo miércoles, cuando se dispute la 13ª fecha del Ranking “Piana del Sole”, una nueva cita del calendario semanal del Golf del Club Atlético Estudiantes.

 

Fuente: prensa CAE

 

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