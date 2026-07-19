Elías Quintas: “La Guardia Urbana viene a fortalecer la prevención”

El secretario de Protección Ciudadana del Municipio, Elías Quintas, aseguró que la creación de la Guardia Urbana busca institucionalizar un área dentro de la Secretaría de Protección Ciudadana y profesionalizar las tareas preventivas que el Municipio desarrolla desde hace años.

El proyecto de ordenanza que crea formalmente el cuerpo se encuentra actualmente en tratamiento en comisión del Honorable Concejo Deliberante, paso previo a su debate en el recinto.

"La Guardia Urbana nace como una necesidad de institucionalizar un área de la Secretaría de Protección Ciudadana para brindar formación técnica y profesional a los trabajadores que desempeñan funciones preventivas dentro del Estado municipal", explicó.

Quintas definió al nuevo cuerpo como “un cuerpo civil municipal de prevención", cuya misión será reforzar la presencia del Estado en la vía pública y los espacios públicos mediante patrullajes permanentes y de proximidad.

En ese sentido, aclaró que su labor será complementaria a la de la Policía, sin superposición de competencias.

El funcionario indicó que la Guardia Urbana estará integrada por personal que ya se desempeña en el área y por empleados municipales seleccionados mediante una convocatoria interna realizada por la Dirección de Recursos Humanos.

Detalló que los aspirantes atravesaron evaluaciones psicotécnicas y actualmente cursan una capacitación inicial de 180 horas, distribuida en 16 asignaturas.

"Entendemos la importancia que tiene esta función dentro del rol público, por eso la capacitación es un eje central del proyecto", sostuvo.

Continuidad

Quintas remarcó que la tarea preventiva no es nueva, sino que viene desarrollándose desde hace varias gestiones municipales.

"Ya existían móviles identificados con Protección Ciudadana o Control Urbano que recorrían la ciudad con un efectivo policial y un empleado municipal. La diferencia es que ahora ese trabajador municipal contará con una formación técnica y profesional que le brindará herramientas específicas para desempeñar su tarea", señaló.

Además, adelantó que, una vez finalizado el curso inicial, los agentes podrán acceder a una diplomatura universitaria dictada por la Escuela Juan Vucetich y luego continuar con una Tecnicatura Superior Universitaria en Seguridad Pública y Ciudadana, con la posibilidad de completar una carrera de grado.

"Es una oportunidad histórica para los trabajadores del área y también para quienes se incorporan. Tendrán acceso a una formación técnica, profesional, de pregrado y de grado en un ámbito tan importante como la seguridad pública", destacó.

Funciones

Entre las tareas previstas para el nuevo cuerpo se encuentran los patrullajes preventivos, la prevención de situaciones de riesgo y conflictos de convivencia, la protección de espacios públicos municipales, la colaboración con el ordenamiento del tránsito, la comunicación inmediata con el sistema de emergencias, el requerimiento de apoyo policial cuando sea necesario y la confección de actas por infracciones municipales, entre otras funciones.

Para el secretario, uno de los principales objetivos es consolidar una política pública que trascienda las distintas administraciones.

"Buscamos institucionalizar el trabajo, capacitar al personal y darle el valor técnico y profesional que el área merece. Soy muy crítico del tratamiento que históricamente ha tenido la formación en seguridad", expresó.

En ese marco, manifestó su expectativa de que el Concejo Deliberante apruebe la ordenanza que formaliza la creación de la Guardia Urbana, cuyo proyecto se encuentra actualmente en análisis dentro de las comisiones del cuerpo legislativo.

"El trabajo ya se viene haciendo desde hace muchos años. Lo que buscamos es que quede establecido por ordenanza para cualquier gestión futura. Si alguien quisiera eliminarla, tendría que derogar esa ordenanza. La idea es que perdure en el tiempo y sea parte de un proyecto de ciudad", afirmó.

Quintas también respondió a los cuestionamientos surgidos en torno a las funciones del nuevo cuerpo y aseguró que existe "mucha desinformación" sobre el tema.

Explicó que el Estado posee el poder de policía y puede delegar determinadas funciones preventivas en distintas instituciones, como ocurre con los inspectores municipales.

Asimismo, aclaró que los integrantes de la Guardia Urbana no tendrán facultades para detener personas.

"La Guardia Urbana no va a detener a nadie. Esa facultad ni siquiera corresponde a la Policía, sino a la Justicia. Ningún agente municipal tiene poder de detención. Nuestros móviles estarán acompañados por un efectivo policial, como ocurre actualmente", explicó.

Finalmente, destacó el esfuerzo que realiza el Municipio para sostener el sistema preventivo de seguridad en Olavarría.

"El Municipio mantiene el funcionamiento de todo el esquema preventivo: provee y mantiene los móviles, el combustible y el equipamiento de las distintas dependencias, incluidas las especialidades rurales. Trabajamos de manera coordinada con todas las fuerzas. La Guardia Urbana viene a complementar ese trabajo y fortalecer la prevención", concluyó.