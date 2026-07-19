Carlos Tavare dirigirá a Racing en el Torneo Regional Amateur

Carlos Tavare seguirá siendo el Director Técnico de Racing en el segundo semestre para afrontar la doble competencia.

Luego de asegurar la clasificación al Torneo Regional Amateur, el entrenador de Racing, Carlos Tavare, confirmó que continuará al frente del plantel durante el segundo semestre y ya comenzó a proyectar el próximo desafío del "Chaira".

El ex jugador ya trabaja en el armado del plantel para lo que será la participación de los suyos en el certamen de la Liga de Fútbol de Olavarría y en la competencia que otorga ascenso al Torneo Federal A.