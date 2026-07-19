Carlos Tavare dirigirá a Racing en el Torneo Regional Amateur | Infoeme
Domingo 19 de Julio 2026 - 18:30hs
11°
Domingo 19 de Julio 2026 - 18:30hs
Olavarría
11°
Infoeme
 |  deportes
 |  Torneo Regional Amateur
 - 19 de Julio de 2026 | 17:10

Carlos Tavare dirigirá a Racing en el Torneo Regional Amateur

Conseguida la clasificación al Torneo Regional Amateur, Racing confirmó la continuidad de su DT.

Carlos Tavare seguirá siendo el Director Técnico de Racing en el segundo semestre para afrontar la doble competencia.

 

Luego de asegurar la clasificación al Torneo Regional Amateur, el entrenador de Racing, Carlos Tavare, confirmó que continuará al frente del plantel durante el segundo semestre y ya comenzó a proyectar el próximo desafío del "Chaira".

 

El ex jugador ya trabaja en el armado del plantel para lo que será la participación de los suyos en el certamen de la Liga de Fútbol de Olavarría y en la competencia que otorga ascenso al Torneo Federal A.

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME