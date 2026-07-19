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 - 19 de Julio de 2026 | 12:15

Puntos para Colapinto en el Gran Premio de Bélgica 

La Fórmula 1 completó una nueva carrera y en el Gran Premio de Bélgica, Franco Colapinto volvió a sumar puntos.

Franco Colapinto terminó 10° en Bélgica y volvió a sumar puntos en la máxima categoría del automovilismo mundial.

 

El piloto de Alpine terminó décimo en el Gran Premio de Bélgica y sumó un valioso punto en el campeonato tras una sólida actuación en el exigente circuito de Spa-Francorchamps.

 

El nacido en Pilar aprovechó una gran largada, ganó posiciones desde el inicio, fue protagonista de la maniobra de la carrera y supo sostener un ritmo competitivo para meterse entre los diez mejores. A bordo de su Alpine A526, Colapinto plasmó un sobrepaso ante dos rivales en una misma acción en la 31°

 

vuelta.El triunfo quedó en manos de Kimi Antonelli, que confirmó su gran presente al imponerse en Bélgica y afianzarse como líder del campeonato. 

 

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