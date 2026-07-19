La justicia bonaerense ordenó bloquear 537 sitios de apuestas

La Justicia bonaerense ordenó el bloqueo de 537 sitios web dedicados a la explotación ilegal de juegos de azar y apuestas online, en el marco de una investigación que lleva adelante la Fiscalía Especializada en Ciberdelitos del Departamento Judicial San Isidro por presunta infracción al artículo 301 bis del Código Penal.

La medida fue impulsada por el fiscal Patricio Ferrari luego de una serie de diligencias probatorias solicitadas por la Cámara Argentina de Salas de Casinos, Bingos y Anexos (CASCBA), con el objetivo de impedir el acceso a plataformas que funcionaban sin la autorización correspondiente.

Según se informó, la investigación determinó que los sitios operaban por fuera del marco regulatorio, sin los controles ni las certificaciones exigidas para garantizar la transparencia de los juegos y la aleatoriedad de los resultados.

Además, se detectaron serias falencias en los mecanismos de verificación de identidad, lo que facilitaba el acceso de menores de edad a las plataformas. La pesquisa también advirtió que, en muchos casos, los usuarios encontraban importantes dificultades para retirar premios o ganancias, generando un perjuicio económico adicional.

El presidente del Instituto Provincial de Lotería y Casinos, Gonzalo Atanasof, destacó el trabajo conjunto con la Justicia y sostuvo que “cada sitio ilegal que logramos bloquear es una puerta menos de acceso a un circuito clandestino que no protege a los jugadores, no verifica la identidad de quienes ingresan y permite el acceso de menores de edad”.

Por su parte, Ferrari remarcó la importancia de la articulación entre organismos públicos y privados para enfrentar el crecimiento de las apuestas ilegales. En ese sentido, señaló que el trabajo coordinado con el Instituto Provincial de Lotería y Casinos resulta clave para proteger especialmente a niños, niñas y adolescentes de los riesgos asociados a estas plataformas.

La resolución fue instrumentada mediante los protocolos vigentes con la intervención del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), que coordina la implementación del bloqueo con las empresas prestadoras del servicio de Internet.

La investigación también reveló que las organizaciones detrás de estos sitios suelen captar a adolescentes y jóvenes para desempeñarse como “cajeros” o intermediarios de las operaciones, ofreciéndoles pequeñas comisiones e incorporándolos a estructuras vinculadas al juego clandestino.

Desde la Fiscalía señalaron que el bloqueo de páginas ilegales es una medida dinámica que requiere un monitoreo permanente debido a la aparición constante de nuevos sitios. En ese marco, indicaron que las investigaciones continúan para identificar a los responsables y avanzar con nuevas acciones destinadas a desarticular estas plataformas.