Domingo mundialista sin lluvias en el radar

Este domingo, todas las miradas estarán puestas en la Selección Argentina, que enfrentará a España en la gran final del Mundial. Y, para tranquilidad de los hinchas que planean reunirse en espacios públicos, el tiempo será un aliado.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura máxima alcanzará los 14°C, mientras que la mínima será de 6 °C. El cielo se presentará parcialmente nublado durante gran parte de la jornada.

Además, el organismo no prevé precipitaciones para toda la jornada del domingo. La temperatura mínima del domingo fue de 6.7°C a las 06:20.

Según la Estación Meteorológica Local las precipitaciones acumuladas de la jornada del sábado fue de: 4.4 mm