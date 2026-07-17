Coparticipación: municipios que perdieron, otros ganaron, Olavarría sin cambios

La administración bonaerense que encabeza Axel Kicillof distribuyó casi 1,8 billones de pesos entre los 135 municipios bonaerenses entre enero y abril de 2026 en concepto de coparticipación provincial y otros fondos.

Con respecto a igual período del año anterior, a las arcas de la Municipalidad de Olavarría ingresaron un 0.18% menos de recursos. Mayores caídas experimentaron comunas vecinas: Tandil un 3.99%, Azul un 3,93%.

Los fondos girados a General La Madrid cayeron en un 0,87%; Bahía Blanca un 0,17%; por lo contrario, Benito Juárez experimentó un incremento del 0,76%, Tapalqué el 1,95%, Bolívar del 2,37% y Laprida del 4,04%.

La coparticipación provincial a los municipios bonaerenses cayó un 9,5 por ciento en términos reales durante el primer cuatrimestre de 2026.

Esta baja se debió principalmente a la menor recaudación de recursos tributarios provinciales, producto del recorte de transferencias nacionales bajo la gestión de Javier Milei y la caída general de la actividad económica, que impactó en los ingresos coparticipables de la Provincia.

El gobierno provincial compensó parte de la caída en coparticipación con aumentos en otros fondos. El Fondo de Financiamiento Educativo creció 112 por ciento y la Descentralización Tributaria, un 53,7 por ciento.

Los municipios bonaerenses que registraron los mayores incrementos reales en el reparto de fondos y coparticipación provincial durante el primer cuatrimestre de 2026 fueron Carmen de Areco, con una suba interanual del 16,2 por ciento y Chacabuco, con un 13,12 por ciento.

A estas comunas les siguieron Lobería con un alza del 12,1 por ciento; Capitán Sarmiento con el 11,9 por ciento; Monte con el 11,5 por ciento y Pergamino con una mejora del 11 por ciento.

Por lo contrario, en comparación con el mismo período de 2025, 52 municipios registraron una baja en las transferencias totales recibidas de la Provincia. De ellos, 35 son gobernados por intendentes de Unión por la Patria; nueve corresponden a la UCR, cinco al PRO, dos a partidos vecinalistas y uno a La Libertad Avanza.

San Isidro perdió 9,7 por ciento, Pinamar 9 por ciento y Vicente López, 8 por ciento, Villa Gesell registró una baja de 7 por ciento, Monte Hermoso y Malvinas Argentinas 6,5 por ciento cada uno, San Martín 6,2 por ciento y La Costa 5,4 por ciento.

En cuanto al parangón con el primer cuatrimestre de 2023, cuando todavía presidía el país Alberto Fernández, 72 municipios perdieron recursos en términos reales. San Isidro volvió a encabezar la lista con una caída de 12 por ciento. Luján, Saavedra, Leandro Alem, Lezama, Morón y La Matanza también mostraron bajas superiores al 10 por ciento.

La distribución de la coparticipación y el Fondo de Financiamiento Educativo se realiza según el Coeficiente Único de Distribución, un indicador compuesto que combina población, superficie, recaudación per cápita, establecimientos de salud y servicios sociales

Otros recursos como el Fondo de Fortalecimiento de Recursos Municipales, el de Inclusión Social, la Asistencia del Tesoro Provincial (ATP) o parte del nuevo FEFIM se giran por fuera del CUD o combinan CUD con asignaciones discrecionales. Esto crea aún más suspicacias en torno a cómo se reparten.