La inflación perforó el 2%: 1,9% en junio, el número más bajo en 10 meses

La inflación de junio fue de 1,9%, según informó esta tarde el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). De esta manera, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló un alza de 33,5% en doce meses y confirmó la desaceleración. Este, a su vez, fue el valor más bajo en diez meses, tras aquel 1,9% de agosto de 2025.

Poco después de las 16, el ministro Luis Caputo celebró el índice en redes sociales: “La inflación núcleo fue de 1,6% mensual. La variación del nivel general fue la más baja desde agosto de 2025, en tanto la inflación núcleo fue la menor desde julio del año pasado”. A su vez, Caputo destacó el comportamiento de los distintos rubros: “A nivel de divisiones, la variación en ‘Alimentos y bebidas no alcohólicas’ fue de 1,3%, en tanto ‘Prendas de vestir y calzado’ registró una suba de 0,4%. Esta última división exhibió una variación de 11,9% interanual”. Siempre de acuerdo con el ministro, “la media móvil de tres meses disminuyó 0,5pp en relación a mayo, ubicándose en el nivel más bajo desde octubre del año pasado y reflejando la fortaleza del proceso de desinflación”.

De nuevo al índice del organismo, la última vez que la tasa inflacionaria registró un alza fue en marzo, después de haber alcanzado un valor de 3,4%. En los meses siguientes, la tendencia se consolidó a la baja y alcanzó el tercer mes consecutivo de retracción: abril (2,6%), mayo (2,1%) y junio (1,9%).

En lo que va del año, la inflación acumula 16,8% en el primer semestre. De acuerdo con el Indec, la división que mostró el mayor incremento mensual fue “Recreación y cultura”, con un alza de 4,2%, impulsada principalmente por los aumentos en paquetes turísticos. Le siguió “Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles”, que avanzó 3,3% por las subas en alquileres y tarifas. En el otro extremo, las menores variaciones correspondieron a “Prendas de vestir y calzado” (0,4%) y “Comunicación” (0,9%).

Por categorías, los precios estacionales aumentaron 3,4%, los regulados subieron 2,3% y el IPC Núcleo registró una variación de 1,6%. Entre los componentes del núcleo, el organismo destacó las subas en pan y cereales, productos medicinales y alquiler de la vivienda, mientras que en los estacionales incidieron los incrementos en verduras y turismo, parcialmente compensados por la baja de las frutas.

En cuanto a las divisiones con mayor incidencia sobre el resultado general, el informe indicó que en las regiones Pampeana, Noroeste y Cuyo el principal aporte provino de “Alimentos y bebidas no alcohólicas”, debido al aumento de verduras y panificados. En el Gran Buenos Aires, el Noreste y la Patagonia, la mayor incidencia correspondió a “Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles”, por los incrementos en electricidad, alquileres y, en el caso del GBA, expensas.

Por otra parte, el organismo informó que los bienes registraron una variación mensual de 1,4%, mientras que los servicios aumentaron 2,9%. A nivel regional, la inflación de junio fue de 2% en la región Pampeana, 1,9% en el Gran Buenos Aires y el Noreste, 1,7% en el Noroeste y 1,6% tanto en Cuyo como en la Patagonia.