Las imágenes tan bellas como duras que ofrecen todos los inviernos

Se dice que para los pueblos originarios que habitan en el Artico el blanco uniforme que ven los forasteros esconden muchos secretos y que en algunos de ellos se les podría ir la vida.

Los pueblos inuit (o esquimales) “leen” el hielo prestando atención al color, la textura, los sonidos y el comportamiento del viento. Analizan el paisaje para determinar su espesor, su potencia para soportar peso (trineos o personas), si es potable o si oculta peligros como grietas ocultas.

A simple vista el blanco en la mañana de este martes ofrecía la belleza de las postales urbanas y rurales del Partido, el encanto de la ribera del arroyo Tapalqué, pero la radiografía no puede esconder la crudeza del invierno de siempre en esta parte de la provincia de Buenos Aires que castiga con fuerza a los sectores más castigados de la sociedad.

Los primeros datos entregados por la estación local del Servicio Meteorológico Nacional reportaron una mínima de 3.2 grados bajo cero a las 5.40 de la madrugada y una temperatura de -0.1 a las 9 de la mañana, con un viento del noreste a 11 kilómetros por hora y una humedad total del 100%.

Tras un fin de semana con temperaturas levemente sobre la media de las últimas semanas, se aproxima un mes de julio que traerá un nuevo descenso de la térmica de forma sostenida, por el ingreso de un frente de aire polar que afectará a varias regiones del país, incluida la provincia de Buenos Aires.

El domingo por la noche ingresó un nuevo frente frío que cruzó el país y dejó algunas lluvias aisladas que afectaron al territorio bonaerense. Este fenómeno arrastró una masa de aire polar y las temperaturas recrudecieron a partir de este lunes.

Según anticipó el sitio especializado Meteored, el jueves 2 de julio habrá temperaturas de hasta 10 grados por debajo de los valores normales en una franja grande del territorio nacional.

En la región pampeana y Cuyo se prevén heladas, mientras que en zonas rurales abiertas los registros podrían quedar varios grados por debajo de los valores pronosticados para áreas urbanas.

El norte del país también se verá afectado. Salta tendrá apenas 2°C y Tucumán cerca de 7°C, con la temperatura más alta de todo el país. En la Patagonia, si bien el frente afectó durante el fin de semana con nevadas en la alta cordillera de Neuquén y Río Negro, las condiciones frías se mantendrán durante toda la semana.

El frente polar es tan intenso que se extenderá más allá de la frontera argentina y alcanzará a Paraguay, Uruguay y el sur de Brasil.

En este marco, entre el miércoles y el jueves aumentará la chance de eventos de nieve generalizada en todo el oeste argentino, con nieve cerca de las ciudades de Mendoza, San Juan y las capitales de las provincias del noroeste argentino. Incluso se esperan nevadas débiles en el sudeste bonaerense.

Si bien se espera un cielo mayormente despejado y no hay probabilidades altas de tormentas, el buen tiempo no logrará compensar la intensidad del frío. Tras el pico del jueves, la masa de aire polar se sostendrá, por lo menos, hasta el viernes 3 de julio. A partir del próximo fin de semana, la térmica comenzará a subir levemente y el parte meteorológico prevé temperaturas normales para esta época del año.

Según marcó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), estas temperaturas pueden ser “peligrosas”, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños, mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas.