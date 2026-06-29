Liga Federal: Giménez fue figura en el inicio de la Fase Nacional

En Plottier, Ferro derrotó a Centro Español en el juego 1 de la serie de Play-Off Sudeste-Sur de la tercera categoría del básquet nacional.

El “Verde” derrotó a Centro Español por 80 a 70 en Plottier y se adelantó 1 a 0 en la llave de Dieciseisavos de Final de la Liga Federal que buscará definir en La Pampa.

El duelo se disputó en El Templo de Plottier, donde la visita robó un juego clave para ahora buscar la definición de local. Nicolás Giménez fue el goleador del juego y de la visita con 21 puntos. Además, del aporte goleador, el pivot olavarriense sumó 2 rebotes en 23:13 minutos.

Los dos primeros cuartos fueron parejos con ventaja por la mínima para el equipo de Neuquén y tras el descanso largo, los de General Pico pasaron al frente en un tercer parcial con muy bajo goleo.

En los últimos 10 minutos, Ferro se mostró más sólido, impidió que Español marcara el ritmo y con buenas apariciones individuales, cerraron el juego.

El próximo sábado, el equipo de La Pampa intentará cerrar la serie de local.