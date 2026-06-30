Despido de trabajadores en Cemeda y el delegado denunció causas armadas

Un grupo de trabajadores de Cemeda realizó una protesta en la vereda del sanatorio a raíz de los cuatro despidos dispuestos este lunes por la firma, que además es propietaria del Instituto Médico.

En la gélida mañana de este martes tomó la palabra en representación de sus compañeros Martín Iván Rojo, delegado sindical de Cemeda y secretario de acción social de ATSA La Plata. “Ayer (por este lunes) cuatro compañeros -tres enfermeros y una mucama- fueron despedidos, con la presentación que hizo la escribana Erramouspe por acuerdo de partes, según el artículo 241 de la Ley y como no querían liquidar la mitad de la indemnización tres de los trabajadores no estuvieron de acuerdo y los echaron con justa causa de acuerdo al artículo 242, que habla de injurias y maltratos a los superiores. O sea, una causa armada” denunció.

Rojo expresó que la presentación en la vereda de Cemeda fue “a modo de apoyo hacia ellos. Tenemos una trabajadora que presenta una patología motriz crónica y la dejaron sin trabajo; tenemos jefas de hogar con hijos a cargo en la calle por una causa totalmente armada”.

“Si (los trabajadores despedidos) no arreglaban con ellos les armaban una causa, una cosa que hoy el contexto social permite hacer esto a la empresa” planteó Rojo.

“Vamos a seguir trabajando y seguramente va a haber una escalada en las medidas de fuerza para que esto se revierta o -de no ser posible- para que las indemnizaciones sean liquidadas de acuerdo con el artículo 245, para que puedan recibir el total y sin el perjuicio que significa armar una causa, porque después no van a poder encontrar trabajo”, añadió.

En el terreno de las suposiciones Rojo especuló que “existe una fusión entre Cemeda y el Instituto Médico, están trayendo personal del Instituto y como hipótesis tal vez a ellos les sale más barato echar acá que allá por una cuestión de antigüedad”.

“Son cosas que se tienen que rever y me parece que tampoco son las formas. No se les mandó cartas documento, ni telegramas de despido. Vino la escribana Erramouspe y no daba opciones, si no aceptaban el arreglo los echaban ahí. Es terrible esto para los trabajadores” denunció Rojo.