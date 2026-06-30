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Incendio de un auto produjo un caos vehicular en el centro

El siniestro se produjo este martes alrededor de las 10:45 en Vicente López, a metros de Belgrano, lo que obligó a cortar el tránsito en las arterias adyacentes.

 

El incendio de un VW Bora con equipo de gas sobre la calle Vicente López, a pocos metros de su intersección con Belgrano, produjo este martes alrededor de las 10:45 un caos vehicular en la principal arteria del centro de la Ciudad.

 

 

El siniestro se produjo alrededor de las 10.45 y obligó a varios móviles del Comando de Patrullas a cortar el tránsito en las arterias adyacentes para agilizar la llegada de los Bomberos, que por suerte no debieron intervenir en el incendio ante la rápida actuación de los efectivos policiales que se encontraban en el lugar, quienes lograron extinguir las llamas con un matafuego.

 

 

Sí debieron actuar sobre el rodado por precaución, al estar equipado con un equipo de GNC.

 

 

Acudió la Unidad 21 del cuartel central de Bomberos. Los daños sobre el vehículo fueron parciales.

 

 

 

 

 

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