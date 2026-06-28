Agenda cultural: qué hacer este domingo en Olavarría

Durante el fin de semana y el comienzo de la siguiente, en la Ciudad y localidades del Partido habrá diversas actividades para realizar en familia y de forma gratuita.

La oferta abarca actividades en el Museo Emiliozzi, funciones en el teatro y las fogatas de San Pablo, San Juan y San Pedro.

Domingo

Con hora de inicio a las 16, la actividad especial por los 60 años de la última carrera de La Galera se llevará adelante en el Museo Emiliozzi.

Un 26 de junio de 1966, se corrió la VIII Vuelta de Hughes de Turismo Carretera. Esa competencia quedó en el historial de los Hermanos Emiliozzi, por ser la última vez que corrieron con la cupé Ford modelo 39, apodada “La Galera”.

La fecha recordada remite al día en que los gringos Emiliozzi largaron con el N° 15 por prueba de clasificación, si bien la carrera la ganó Juan Manuel Bordeu los gringos llegaron segundos, quedando así primeros en el campeonato, y con el N° 1 en La Galera, tal como luce actualmente en el Museo Hermanos Emiliozzi.

En el mismo horario, en el Museo Dámaso Arce se dictará el taller al paso “Difíciles decisiones” en el marco del cierre de las actividades por el Mes Belgraniano.

La consigna consistirá en poner en juego decisiones que se tomarían hoy en día si Belgrano viviese. El taller estará a cargo de Milagros Godoy y Diego Pardo.

Entrada la tarde, a las 18:30 en la localidad de Espigas se realizará La Noche de los Candiles.

Organizada desde el 2011 por el Museo Municipal de Espigas, la actividad propone un desfile por las calles con candiles encendidos. Los candiles eran las luminarias utilizadas por los habitantes de la zona rural, que eran fabricados con materiales rústicos que se encontraban en las materas de las estancias (grasa, arpillera y un recipiente).