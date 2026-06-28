Básquet Local: Pueblo Nuevo ganó otra vez

El certamen de Primera División organizado por la Asociación de Básquet de Olavarría cerró la 8° fecha con victoria para Pueblo Nuevo.

El “Lobo” venció a Sport Club Trinitarios por 78 a 64 y sumó su segundo festejo en la semana. Franco Dupin con 34 puntos fue el máximo anotador de la noche.

En el 'Padre Francisco Echevarría' y en un reñido duelo, el representativo olavarriense sacó ventaja en el segundo tiempo y luego controló las acciones para quedarse con la conquista.

Los dirigidos por Cristian Sánchez llegaron a la sexta victoria en el certamen y se suman al lote de punteros de la competencia doméstica.

Síntesis Sport Club Trinitarios – Pueblo Nuevo:

Estadio: Padre Francisco Echevarría

Árbitros:

Sport Club Trinitarios (64): Morena (11), Vazzarezza (10), Briguez (12), Cainzos (2), Pasos Pérez (18) -FI- Levenbrik (0), Cegna (0), Maldonado (6), Álvarez (5). DT- Marcelo Álvarez

Pueblo Nuevo (78): Barsi (11), Dupin (34), Menon (9), Alberca (5), Vázquez (13) -FI- Delaude (0), Alonso (2), Gisler Diorio (0), Sánchez (2), Carballo (2). DT- Cristian Sánchez

Parciales: 21 – 18; 30 – 31; 44 – 63 y 64 – 78