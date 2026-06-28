Argentina cerró la Fase de Grupos con victoria

En el Dallas Stadium, Argentina completó la Fase de Grupos del Campeonato del Mundo con su tercera victoria en la primera hora del domingo.

La “albiceleste” se impuso 3 a 1 a Jordania en el cierre del Grupo J con la clasificación y el primer puesto asegurado.

El conjunto de Lionel Scaloni, con mayoría de equipo alternativo, no tuvo mayores complicaciones para cerrar la primera ronda del Mundial que se lleva a cabo en Estados Unidos, México y Canadá.

La apertura del marcador llegó a los 19´ con un tiro libre espectacular, el debutante en la Copa del Mundo, Giovani Lo Celso y a los 31´, Lautaro Martínez, de penal marcó el 2 a 0.

En el complemento, Mousa Al-Tamari a los 55´ marcó el descuento para los asiáticos, pero a los 80, y tras haber ingresado minutos antes, Lionel Messi marcó el tercero y definitivo.

El combinado nacional jugará los Dieciseisavos de Final ante la revelación de la cita mundialista, Cabo Verde. Será desde las 19:00 del venidero viernes en Miami.