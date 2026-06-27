Celebración del Día Internacional del Yoga en los CEF de Olavarría

Con motivo del Día Internacional del Yoga, el pasado 21 de junio, este viernes se llevó a cabo un encuentro en las instalaciones del Club Pueblo Nuevo que reunió a los dos grupos del CEF Nº 44 y al grupo del CEF Nº 124, pertenecientes a la Jefatura Distrital Nº 25 de la ciudad de Olavarría.

La jornada estuvo coordinada por el profesor Emilio Ciochi y se desarrolló en un clima de encuentro y bienestar, permitiendo a las alumnas compartir prácticas, experiencias y los valores propios de esta disciplina milenaria.

Durante la actividad se promovió la salud física, mental y emocional, fortaleciendo además los vínculos entre los distintos grupos e instituciones. El encuentro puso en valor principios fundamentales del yoga, como el respeto, la armonía, la solidaridad y la búsqueda de una mejor calidad de vida.

El profesor Emilio Ciochi destacó la importancia de generar espacios de encuentro que favorezcan la integración, el desarrollo personal y la construcción de hábitos saludables a través del yoga, reafirmando el compromiso de continuar impulsando estas propuestas en la comunidad.

La celebración culminó con una cena compartida entre todos, coronando una jornada especial que cada año convoca a millones de personas en todo el mundo a reconocer y disfrutar de los beneficios que brinda la práctica del yoga para el bienestar integral y la unión de la comunidad.