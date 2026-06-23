Terrenos: después de 4 años, la Justicia citó a declarar a todos los imputados de la causa

El fiscal de Delitos Complejos del departamento judicial de Azul José Ignacio Calonje citó a indagatoria a los imputados en la denominada Causa Terrenos, en la que se investigan una serie de hechos que derivaron en estafas en la ciudad de Olavarría.

Si bien la investigación se inició en enero de 2022 a partir de una revelación de Verte, la Justicia nunca había citado a declarar a los imputados que en un principio eran 4: Mariano Ciancio, Claudio Peralta, Leonardo Sampaoli y Nelson Loiza.

En las últimas horas, el abogado que patrocinó a los damnificados de las estafas confirmó que luego de varios pedidos en tal sentido, la Justicia convocó a los imputados mencionados para que se presenten y presten su testimonio en el marco de lo que se conoce como el artículo 308 del Código Procesal Penal de la Provincia.

A ese grupo añadió otra lista de personas que también están investigadas en el marco de la causa: se trata de Mariano Vande Vrande y José Jesús Gallo, entre otras.

Las indagatorias se concretarán entre agosto y septiembre luego de la feria judicial.

Antecedentes

La denominada “Causa Terrenos” se inició en enero de 2022 cuando varios vecinos denunciaron, primero en este medio y luego en la Justicia, que habían sido estafados con ventas de terrenos.

La cantidad de damnificados creció con el correr de los días y derivó en una investigación judicial que en un primer momento estuvo a cargo de la fiscal Paula Serrano y luego fue derivada a la fiscalía de Delitos Complejos a cargo de José Ignacio Calonje.

El abogado que representó a los damnificados de las estafas, Julio Beley, indicó en aquellos primeros meses que “lo que hay hasta el momento es un sistema de ventas de terrenos a través de ardid y engaños que ofrecían a costos inferiores a los del mercado y luego no se podían escriturar”.

Había advertido también que se trataba de “una actividad organizada durante mucho tiempo y esa actividad hay que demostrarla, ponerlos en evidencia y traerlos a la Justicia con la banda que hicieron, la asociación ilícita”.

Con el avance de la investigación se determinaron las imputaciones de Mariano Ciancio, que se desempeñaba como asesor del entonces intendente Ezequiel Galli.

Otro de los imputados fue Claudio Peralta, que habría hecho las veces de intermediario y “datero” de terrenos que estaban “disponibles” para las transacciones.

También Leonardo Sampaoli y Nelson Loiza -en su momento policías bonaerenses- fueron imputados en la investigación.