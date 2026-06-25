Debut triunfal para la “Chingalán” en Valladolid

La pareja del olavarriense y el madrileño tuvo su debut en el cuadro principal del Valladolid P2 y fue con victoria en Octavos de Final.

Federico Chingotto y Alejandro Galán estrenaron la pista central de la Plaza Mayor y en la instancia de Octavos de Final, sumaron su primer festejo. La pareja N°2 del ranking derrotó a Luis Hernández Quesada y Javier Martínez por doble 6/3 en 1 hora y 3 minutos de partido.

La “Chingalán” volverá al 20x10 en la jornada del viernes donde enfrentará a Martín Di Nenno y Francisco Navarro -pareja n°6 preclasificada- en la llave de Cuartos de Final.