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Jueves 25 de Junio 2026 - 20:25hs
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 - 25 de Junio de 2026 | 19:17

Debut triunfal para la “Chingalán” en Valladolid

En la jornada de este jueves, Federico Chingotto y Alejandro Galán tuvieron su estreno en un nuevo certamen de Premier Pádel y fue con victoria.

Foto: Premier Pádel

La pareja del olavarriense y el madrileño tuvo su debut en el cuadro principal del Valladolid P2 y fue con victoria en Octavos de Final.

 

Federico Chingotto y Alejandro Galán estrenaron la pista central de la Plaza Mayor y en la instancia de Octavos de Final, sumaron su primer festejo. La pareja N°2 del ranking derrotó a Luis Hernández Quesada y Javier Martínez por doble 6/3 en 1 hora y 3 minutos de partido.

 

La “Chingalán” volverá al 20x10 en la jornada del viernes donde enfrentará a Martín Di Nenno y Francisco Navarro -pareja n°6 preclasificada- en la llave de Cuartos de Final.

 

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