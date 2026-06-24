Básquet Local: el clásico fue “Chaira” que llegó a líder

Racing derrotó a Estudiantes en el duelo de la 9° fecha del certamen que organiza la Asociación de Básquet para la Primera División.

El “Chaira” se impuso 86 a 74 a Estudiantes y además de quedarse con el clásico, llegó a líder de la tabla de posiciones. Martín Delgado fue el máximo anotador con 22 puntos.

De ida y vuelta, con cambios de tanteador y mucho goleo fue el primer clásico del año en el certamen olavarriense que tuvo a Racing dominando las acciones, pero debiendo trabajar más de la cuenta para quedarse con la victoria.

Los dirigidos por Matías Orlando iniciaron en ventaja en el Maxigimnasio y poco a poco comenzó a alejarse para establecer una buena diferencia, pero en el segundo parcial, el “Bataraz” fue muy efectivo en tiros de tres puntos y dio vuelta el resultado antes del descanso largo.

Al regresar, los locales lograron su máxima ventaja, pero el elenco racinguista reaccionó y con un buen trabajo colectivo y algunos triples, volvió a tomar la delantera antes del último parcial.

En los últimos 10 minutos, Estudiantes logró una reacción y quedó a una sola posesión, pero la visita no desesperó y terminó asegurando su 6° victoria de la competencia.

Gran duelo de “grandes” tuvo la velada siendo Masson y Delgado jugadores destacados, pero Racing contó con Pietrafesa y Tambucci con su aporte goleador para festejar en el primer “Clásico de la Ciudad” del Torneo Anual.

Síntesis Estudiantes – Racing:

Estadio: Maxigimnasio

Árbitros: Rincón, J. y Serantes, S.

Estudiantes (74): Mariano (0), Sánchez Savi (5), Silveyra (16), Masson (18), Dilascio (9) -FI- Piccinelli (10), Echevarría (0), Callegaro (0), Cuadrillero (0), Marin (16). DT- Mauricio Beltramella

Racing (86): Ciuffetelli (8), Pietrafesa (16), D´Alessio, S. (2), Alonso (4), Tambucci (21) -FI- Delgado (22), D´Alessio, F. (4), Larregina (6), Venzi (3), Cuadrillero (0). DT- Matías Orlando

Parciales: 18 – 29; 45 – 42; 61 – 68 y 74 – 86