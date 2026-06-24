Olavarría jugó amistosamente ante las formativas de Lanús | Infoeme
Miércoles 24 de Junio 2026 - 22:57hs
Miércoles 24 de Junio 2026 - 22:57hs
Olavarría
Infoeme
 |  deportes
 |  fútbol menor
 - 24 de Junio de 2026 | 21:36

Olavarría jugó amistosamente ante las formativas de Lanús

En la jornada de este miércoles, las Selecciones de Olavarría sumaron minutos amistosos ante Lanús pensando en llegar de la mejor forma a las competencias del segundo semestre.

Foto: Prensa LFO

Las Selecciones Sub13 y Sub15 de Olavarría completaron partidos amistosos en el predio “Granate”.

 

Los representativos de la Liga de Fútbol de Olavarría Sub13 y Sub15 vivieron una jornada de inolvidable experiencia en Lanús, enfrentando en amistosos a las categorías inferiores del club.

 

La jornada que contó con un partido para cada equipo se dio en el marco de la preparación encabezada por el Departamento de Selecciones de cara a lo que será la participación en los certámenes organizados por la Federación de Fútbol Bonaerense Pampeana.

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME