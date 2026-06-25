Hockey: mucha acción para los representantes del “Bataraz”

Equipos masculinos y femeninos del hockey de Estudiantes completaron nuevas programaciones de los certámenes organizados por la Federación Tandilense de Hockey.

Aprovechando el último fin de semana largo, hubo mucha acción para los equipos del “Bata” que jugaron en condición de visitante en Tandil.

Además, la rama masculina también jugó como local en la cancha sintética del Parque Guerrero.

Los resultados:

Damas:

Sub14

Uncas 6 – 0 CAE

Sub16

Uncas 3 – 2 (Adolfina Hondarre y Mercedes Olivieri) CAE

Sub19

Uncas 0 – 1 (Martina Sosa Coscia) CAE

Primera

Uncas 5 – 1 (Emilia Martínez Amoroso) CAE

Caballeros:

Sub16

Uncas 2 – 2 (Ignacio Ruiz Montero y Francisco Amoroso Alcaza) CAE

Primera

Uncas 5 – 3 (Francisco Zyla -3-) CAE

Sub16

CAE 1 (Juan Andrés Rossi) – 2 MDQ 06

Sub19

CAE 2 (Jordi Brown y Francisco Amoroso Alcaza) – 3 MDQ 06

Primera

CAE 2 (Claudio Alcaza y Francisco Zyla) – 3 MDQ 06

Fuente: Prensa CAE