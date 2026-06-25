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 - 25 de Junio de 2026 | 17:44

Hockey: mucha acción para los representantes del “Bataraz”

Durante el último fin de semana, el hockey del Club Estudiantes completó nuevas presentaciones en las competencias oficiales.

Equipos masculinos y femeninos del hockey de Estudiantes completaron nuevas programaciones de los certámenes organizados por la Federación Tandilense de Hockey.

 

Aprovechando el último fin de semana largo, hubo mucha acción para los equipos del “Bata” que jugaron en condición de visitante en Tandil.

 

Además, la rama masculina también jugó como local en la cancha sintética del Parque Guerrero.

 

Los resultados:

Damas:

Sub14

Uncas 6 – 0 CAE

Sub16

Uncas 3 – 2 (Adolfina Hondarre y Mercedes Olivieri) CAE

Sub19

Uncas 0 – 1 (Martina Sosa Coscia) CAE

Primera 

Uncas 5 – 1 (Emilia Martínez Amoroso) CAE

 

Caballeros:

Sub16

Uncas 2 – 2 (Ignacio Ruiz Montero y Francisco Amoroso Alcaza) CAE

Primera

Uncas 5 – 3 (Francisco Zyla -3-) CAE

Sub16

CAE 1 (Juan Andrés Rossi) – 2 MDQ 06

Sub19

CAE 2 (Jordi Brown y Francisco Amoroso Alcaza) – 3 MDQ 06

Primera 

CAE 2 (Claudio Alcaza y Francisco Zyla) – 3 MDQ 06

 

Fuente: Prensa CAE

 

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