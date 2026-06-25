Hockey: mucha acción para los representantes del “Bataraz”

Equipos masculinos y femeninos del hockey de Estudiantes completaron nuevas programaciones de los certámenes organizados por la Federación Tandilense de Hockey.
Aprovechando el último fin de semana largo, hubo mucha acción para los equipos del “Bata” que jugaron en condición de visitante en Tandil.
Además, la rama masculina también jugó como local en la cancha sintética del Parque Guerrero.
Los resultados:
Damas:
Sub14
Uncas 6 – 0 CAE
Sub16
Uncas 3 – 2 (Adolfina Hondarre y Mercedes Olivieri) CAE
Sub19
Uncas 0 – 1 (Martina Sosa Coscia) CAE
Primera
Uncas 5 – 1 (Emilia Martínez Amoroso) CAE
Caballeros:
Sub16
Uncas 2 – 2 (Ignacio Ruiz Montero y Francisco Amoroso Alcaza) CAE
Primera
Uncas 5 – 3 (Francisco Zyla -3-) CAE
Sub16
CAE 1 (Juan Andrés Rossi) – 2 MDQ 06
Sub19
CAE 2 (Jordi Brown y Francisco Amoroso Alcaza) – 3 MDQ 06
Primera
CAE 2 (Claudio Alcaza y Francisco Zyla) – 3 MDQ 06
Fuente: Prensa CAE