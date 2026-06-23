La UTA alertó sobre “el abandono del sistema de transporte público”

En la tarde de este lunes se produjo en la ciudad de Mar del Plata un trágico hecho de tránsito en el que una joven perdió la vida. En inmediaciones del Casino, donde se ubican las paradas de colectivos, un micro del transporte público se despistó hacia la costa y arrolló a varias personas que se encontraban esperando.

Las pericias indican que se trató de un desperfecto mecánico y no de una falla humana. Como consecuencia de lo sucedido además de la joven fallecida varias personas, entre ellas un menor, sufrieron heridas de distinta consideración. Inclusive, seis de ellas debieron ser trasladadas de urgencia en diversas ambulancias al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA).

El gobierno municipal indicó que la unidad involucrada corresponde a un vehículo modelo 2015, que contaba con la prórroga vigente otorgada mediante Resolución Nº 132/2026. Tenía Verificación Técnica Vehicular (VTV) aprobada con fecha 16 de abril de 2026 y cobertura de seguro con póliza vigente hasta diciembre de 2026, informó. Además, se indicó que el test de alcoholemia realizado al chofer resultó negativo.

En este contexto, desde UTA (Unión Tranviarios Automotor) seccional Olavarría difundieron un comunicado que lleva la firma del delegado Marcelo Sequeira, el cual advierte sobre el “abandono” del sistema de transporte público.

“Esta tragedia debe invitarnos a una profunda reflexión. Desde hace años venimos observando con preocupación el abandono que sufre el sistema de transporte público. Quienes tienen la responsabilidad de controlar, fiscalizar y garantizar el cumplimiento de las condiciones de seguridad de las unidades no pueden seguir mirando hacia otro lado” expresó Sequeira.

En el mismo sentido, consideró que “el transporte público no puede quedar librado a la suerte. La seguridad de los trabajadores, de los pasajeros y de toda la comunidad debe ser una prioridad absoluta”.

“Hoy es momento de acompañar a la familia y honrar la memoria de esta joven. Que su partida no se convierta en una estadística más y que sirva para generar la conciencia necesaria para que una tragedia de estas características no vuelva a repetirse” concluyó.