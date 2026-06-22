Recorrida de funcionarios por empresa de ingeniería y obras industriales

El intendente Maximiliano Wesner visitó en la mañana de este lunes la firma Gramont S.A., una empresa de ingeniería y obras electromecánicas industriales, con más de 46 años en el rubro, orientada al desarrollo integral de instalaciones nuevas o reciclado de existentes.

Durante la recorrida, el Intendente fue recibido por referentes de la empresa, quienes explicaron que se dedican específicamente a la fabricación de tableros eléctricos, ingeniería eléctrica, automatización y montajes eléctricos industriales.

Maximiliano Wesner, acompañado por el secretario de Desarrollo Económico y Productivo José Pablo Di Uono y el subsecretario de Empresas e Inversiones Bernando Baldino, recorrió las distintas instalaciones de la empresa para ver las distintas fases del proceso de fabricación de tableros, entre otros trabajos que allí se desarrollan.

David Igarzábal, jefe de Recursos Operativos de Gramont S.A., destacó que la empresa fabrica desde Olavarría y distribuye a todo el país y también a países de Latinoamérica. “Nos alegra poder contar que la empresa tiene la expertise y la experiencia para el desarrollo de empresas o productos, proyectos de gran envergadura, clientes como de multinacionales de diverso tipo de industrias, alimenticias, minería, agroindustria, abastecemos desde Olavarría para todo el país”, indicó Igarzábal.

Fundada en 1980, Gramont inició brindando servicios a la industria cementera local y hoy ofrece soluciones especializadas en toda la Argentina y en distintos países de Latinoamérica. La firma trabaja para empresas como YPF, Dos Anclas, Loma Negra, Cementos Avellaneda, Cargill, TGS, Ternium Siderar, Yacimientos Carboníferos Río Turbio, Azul Natural Beef, Arauco, Renova, entre otras, y también realizó obras en Uruguay y Chile.

Actualmente Gramont S.A. cuenta con normas de Certificación ISO 9001 desde el año 2015 y este año certifica ISO 14001 y 45001. Además, es garantía técnica certificada de Schneider Electric.

Desde el Municipio difundieron la actividad y acotaron que de esa manera se "reafirma el compromiso de acompañamiento a empresas locales que promueven la incorporación de empleo calificado y que contribuyen al desarrollo del entramado productivo local, posicionando a Olavarría en distintos puntos del país y en el exterior".