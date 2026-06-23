Lucas Moyano presentará su nuevo libro sobre evidencia digital y litigación estratégica

El próximo 3 de julio, desde las 10, se realizará en Espacio i3, ubicado en el segundo piso de Puerto Madero, la presentación oficial del libro “Evidencia digital y litigación estratégica en el proceso penal”, una obra del fiscal azuleño y especialista en ciberdelitos, Lucas Moyano, publicada por Editorial Hammurabi.

La actividad reunirá a destacados referentes de los ámbitos jurídico, académico, empresarial e institucional para reflexionar sobre los desafíos que plantea la transformación digital en la administración de justicia, las investigaciones penales y la producción de pruebas en entornos tecnológicos cada vez más complejos.

La jornada comenzará con la apertura a cargo de representantes del Grupo Petersen, quienes brindarán la bienvenida a los asistentes y presentarán al autor. Posteriormente, se desarrollará un panel técnico integrado por Rubén Alberto Chaia, Hernán Blanco, Mario Eduardo Kohan, Marcela Ruiz y Nicolás Ceballos, quienes analizarán los principales aportes de la obra en materia de evidencia digital, litigación estratégica y nuevas herramientas aplicadas a la práctica profesional.

La moderación del encuentro estará a cargo de Leonardo García y Rodrigo Álvarez.

En un segundo bloque participarán Sergio Piris, gerente de Asesoría Penal, Delitos Tecnológicos y Antipiratería de Telecom Argentina, secretario general de CERTAL y presidente de la Asociación Civil Antipiratería Argentina de Telecom; junto a representantes de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires, entre ellos Germán Sosa, y la decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Fernanda Vázquez. Durante este espacio se abordará el impacto de las nuevas tecnologías en los ámbitos institucional, empresarial y educativo.

El cierre institucional estará a cargo de Fernando De Palma, en representación de Editorial Hammurabi, considerada una de las editoriales jurídicas más prestigiosas de América Latina.

Finalmente, Lucas Moyano compartirá las conclusiones de la jornada y expondrá su visión sobre los desafíos actuales y futuros vinculados con la prueba digital, la inteligencia artificial, los criptoactivos, los deepfakes y la litigación penal en escenarios atravesados por la innovación tecnológica.

La publicación se presenta como una herramienta de consulta destinada a magistrados, fiscales, defensores, abogados, investigadores, especialistas en informática forense y estudiantes. Entre los temas que desarrolla se destacan la preparación del caso, la investigación en entornos digitales, la obtención y valoración de evidencia tecnológica y las estrategias de defensa técnica en el proceso penal contemporáneo.

Con esta obra, Moyano busca aportar una mirada actualizada sobre los cambios que atraviesan los procesos judiciales frente al avance de las tecnologías digitales, ofreciendo herramientas prácticas y conceptuales para afrontar los nuevos desafíos de la litigación penal.