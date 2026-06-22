Ganó Argentina y clasificó a Dieciseisavos en el Mundial

La Selección Argentina ganó en Dallas y además de asegurar el primer lugar del grupo, logró la clasificación a los Dieciseisavos de Final en el Mundial que tiene cita en México, Estados Unidos y Canadá.

La “albiceleste” derrotó 2 a 0 a Austria en la 2° fecha del Grupo J y aseguró su presencia en los Dieciseisavos de Final de la Copa del Mundo.

Lionel Messi a los 38´ y a los 90´+5 marcó el doblete del combinado nacional que se aseguró el primer lugar del grupo a falta de una fecha.

En el Dallas Stadium, el elenco dirigido por Lionel Scaloni logró su segunda victoria consecutiva y tuvo nuevamente a Messi como figura a pesar de que a los 8´, el “10” marró un penal.

Austria le jugó de igual a igual al elenco nacional durante largos pasajes, pero Messi fue determinante para anotar los dos goles y llegar a los 18 goles en Copas del Mundo.

Primero fue de zurda al primer palo tras una gran jugada colectiva y luego, con el tiempo cumplido, sacó ventaja de una serie de rebotes.