Torneo Unión Regional Deportiva: el “Chaira” ganó en Bolívar y jugará por el título

El certamen organizado en conjunto por las Ligas de Olavarría, Azul, Bolívar y Laprida tiene a los finalistas y será con el "Clásico de la Ciudad" con los triunfos de Estudiantes y Racing.

En Bolívar, Racing se impuso 1 a 0 a Balonpié y cerró la serie por 4 a 0 para volver a jugar por el título en un certamen regional.

El único gol del partido fue obra de Román Garabento en el segundo tiempo en un cotejo donde el “Chaira” fue superior y desperdició varias chances de gol.

Los dirigidos por Carlos Tavare enfrentarán a Estudiantes en la búsqueda por el título iniciando la serie en el Parque Guerrero.

Además, la victoria del elenco racinguista significó que la Liga de Fútbol de Olavarría logró las dos plazas para el Torneo Regional Amateur al que accederán el campeón y al vencedor del cruce entre El Fortín y el subcampeón del Interligas.