Violento choque: un auto se subió a la vereda y causó daños en una verdulería

La esquina de avenida Ituzaingó y Belgrano fue escenario de un violento choque ocurrido en la mañana de este viernes, donde una camioneta Toyota Hilux colisionó con un auto VW Gol Trend y este último terminó arriba de la vereda de un comercio.

El hecho se registró alrededor de las 10 y requirió la presencia de Policía y ambulancia. El personal de salud asistió a una mujer que viajaba como acompañante en el vehículo de menor porte y la trasladó al Hospital Municipal para su evaluación.

Además de las evidentes roturas en ambos rodados, el siniestro causó daños materiales en una verdulería, dado que, tras la colisión, el VW Trend se despistó y terminó embistiendo varios cajones de frutas.

Personal del Comando de Patrullas realizó tareas para ordenar el tránsito en el sector.