Fuerte choque entre dos motos: tres personas hospitalizadas

Pasadas las 13 de este jueves, dos motos protagonizaron un fuerte choque en el barrio Coronel Dorrego que terminó con tres personas hospitalizadas.

El siniestro se produjo en la intersección de Dorrego y Monseñor Orzali.

La moto 110 cc. era manejada por un hombre, mientras que en el vehículo de mayor cilindrada circulaban un hombre y una mujer.

Fueron trasladados al Hospital en dos ambulancias, donde ingresaron con código verde.

Un móvil del Comando de Patrullas realizó un corte parcial de tránsito para preservar la escena.