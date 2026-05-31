Intentó dispararle a la Policía, no pudo y terminó aprehendido

Un joven de 24 años fue aprehendido luego de amenazar con un arma de fuego a efectivos policiales que acudieron a un llamado de emergencia en una vivienda ubicada sobre calle Pourtalé al 4000.

Según se informó desde el Comando de Patrulla de Olavarría, el hecho ocurrió tras una comunicación al 911 que alertaba sobre la presencia de un hombre agresivo en el lugar.

Al arribar al lugar, los efectivos encontraron a un masculino visiblemente alterado, que se encontraba gritando en la puerta de la vivienda. De acuerdo con el reporte policial, al advertir la llegada del móvil, el sujeto adoptó una actitud aún más hostil y extrajo de uno de los bolsillos de su campera un revólver calibre 22 corto.

Siempre según la información oficial, el hombre apuntó el arma hacia el personal policial y accionó el disparador, aunque el disparo no llegó a efectuarse. En ese momento, los efectivos lograron reducirlo y desarmarlo, procediendo a su aprehensión.

Durante el procedimiento se secuestró el arma de fuego, un revólver calibre 22 corto que tenía una munición intacta alojada en el tambor.

El aprehendido fue trasladado a la dependencia policial, donde quedó alojado a disposición de la Justicia. La causa fue caratulada como "Abuso de arma" e "Infracción a los artículos 80 inciso 8, 104 y 105 del Código Penal", con intervención de la UFI N° 4, a cargo de la fiscal Paula Serrano.