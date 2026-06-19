Básquet Local: arrancó la 9° fecha en Pehuajó 

El certamen que organiza la Asociación de Básquet de Olavarría para la Primera División dio inicio a la 9° fecha en Pehuajó.

Deportivo Argentino venció 80 a 63 a Racing de La Madrid en condición de local y sumó su cuarta victoria sobre siete presentaciones. Tomás González con 31 puntos fue el goleador.

La jornada que debía tener tres de los cuatro duelos, suspendió en horario matutino dos de los partidos y sólo hubo festejo para el equipo de Pehuajó que se acomoda en la tabla de posiciones tras una gran reacción tras un inicio desfavorable.

Síntesis Deportivo Argentino – Racing (L):

Estadio: Deportivo Argentino

Árbitros:

Deportivo Argentino (80): Maffioli (6), González (31), Capo Veinticinco (3), Campaña (7), Dominici (14) -FI- Arri Eichler (6), Formiconi (2), Pallero (9), Gelvez (2). DT- Diego Viñales

Racing (63): Barragán Aisaguer, T. (16), Barragán Aisaguer, J. (6), Montero (20), Aisaguer (3), Gianotti (7) -FI- Núñez (4), Simón (0), Barragán Aisaguer, B. (4), Zurita (3). DT- Axel Farías

Parciales: 17 – 18; 51 – 36; 64 – 45 y 80 – 63