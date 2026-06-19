La hinojense Silvina Manteiga asumió como directora del penal de Trenque Lauquen

La Inspector mayor (E.G.) Silvina Manteiga asumió el jueves pasado como directora de la unidad penal 20 asentada en la ciudad de Trenque Lauquen.

Se trata de la primera mujer que ocupa ese lugar, luego de una extensa trayectoria en el Servicio penitenciario bonaerense.

En diálogo con Verte repasó parte de su recorrido institucional y recordó que ingresó a la Escuela de Cadetes en el año 1999 y egresó en 2001. "Mi primer destino fue la Unidad 29 de Melchor Romero, posteriormente fui a la Unidad 33, encargada de los módulos y luego a la Unidad 2 de Sierra Chica en el área de visitas. Más tarde me destinaron a la Unidad 52, que es la cárcel de mujeres de Azul", detalló.

Luego regresó a cumplir funciones a la Unidad 2 de Sierra Chica y más tarde regresó a la 52. Con posterioridad se desempeñó en la Unidad 38, del complejo penitenciario de Sierra Chica y luego fue convocada a la Dirección General de Seguridad, en el departamento de Comunicaciones, de la Jefatura del Servicio Penitenciario. Luego pasó a la Dirección general de Coordinación.

"En el transcurso de la carrera, cuando surgió el convenio con la UNLP cursé y obtuve el título de Licenciada en Gestión Penitenciaria", contó Silvina que hoy tiene 49 años.

Consultada sobre lo que significa este paso en su trayectoria, apuntó: "Un nuevo desafío. La realidad es que hoy a las mujeres nos dan espacios que antes eran impensados, estoy agradecida que nos tengan en cuenta y nos den estas oportunidades".

Silvina Manteiga, madre de dos hijos, agradeció especialmente a su familia que "siempre acompañó en toda mi trayectoria. Mis padres, mis hijos y mi marido", cerró.