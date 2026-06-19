Handball: el “Bata” vuelve a recibir el Torneo Nacional Fase 1 de Menores

Estudiantes volverá a ser sede del Torneo Nacional Fase 1 de Menores y en la previa del comienzo del certamen, hubo presentación oficial.

La competencia se desarrollará en dos sedes: el Macrogimnasio de Estudiantes y el CEF San Antonio de Padua, reuniendo a doce equipos de distintas asociaciones de la región. Serán ocho conjuntos en la rama masculina y cuatro en la femenina, división en la que el “Bata” tendrá representación.

Durante el lanzamiento oficial del evento en la jornada del úlimo miércoles, el coordinador de handball de Estudiantes, Rodrigo Román, destacó la importancia que tienen este tipo de torneos dentro del proyecto deportivo de la institución.

“Estos torneos son fundamentales. Tenemos como objetivo generar eventos de calidad que les permitan a los chicos competir en un contexto de alto nivel, crecer deportivamente y mostrarse dentro del club, la ciudad y la comunidad. Son experiencias que ayudan a elevar el nivel de nuestros jugadores y jugadoras”, señaló.

Además, explicó que la actividad se extenderá durante tres jornadas completas. “El torneo se desarrollará viernes, sábado y domingo. Arrancamos el viernes al mediodía en las dos sedes y finalizaremos el domingo por la tarde con los últimos encuentros. Esperamos un fin de semana con muchísimo movimiento”, remarcó.

Por su parte, el presidente de la Subcomisión de Handball e integrante de la Comisión Directiva, Walter Echeverría, valoró especialmente la confianza que la organización deposita en Estudiantes para llevar adelante este tipo de competencias.

“Es el tercer año que nos vuelven a elegir y eso es muy importante. Cada año sentimos que estamos más aceitados y utilizamos la experiencia adquirida para darle más calidad al torneo y sumarle nuevos valores agregados”, expresó.

Echeverría explicó además que la designación de Estudiantes como sede se sostiene en el trabajo realizado durante las últimas temporadas. “Dentro de la Región Bonaerense se asignan cuatro Nacionales Fase 1 y hace tres años que nos vienen confiando dos de ellos. Eso ratifica el trabajo que estamos haciendo y demuestra que desde afuera también lo valoran”, sostuvo.

Uno de los aspectos más destacados de esta edición será precisamente el estreno del parquet del Macrogimnasio para una competencia nacional de handball.

“Va a ser el primer año que realizamos este torneo con el parquet colocado. Estamos muy contentos porque es un valor agregado enorme. Tenemos una ventaja geográfica importante dentro de la provincia, pero si a eso le sumamos calidad en nuestras instalaciones nos posicionamos todavía más fuerte como sede de este tipo de eventos”, afirmó.

Asimismo, recordó que la organización de estos torneos fue uno de los impulsores para avanzar con la obra. “La asignación de estos eventos fue un puntapié inicial para encarar el proyecto del piso. Este torneo viene a ratificar ese camino y nos permite seguir fortaleciendo la infraestructura para el desarrollo de la disciplina”, agregó.

El cierre de la presentación estuvo a cargo del presidente del Club Atlético Estudiantes, Juan Manuel Falabella, quien puso en valor el crecimiento institucional que ha experimentado la entidad en los últimos años: “Es un orgullo que nos hayan elegido nuevamente. Tenemos una ubicación geográfica estratégica y unas instalaciones que tratamos de mejorar permanentemente. El parquet nos dará un salto de calidad muy importante y permitirá que los chicos desarrollen la actividad en las mejores condiciones”, manifestó.

Falabella también destacó el significado que tienen estos eventos para la vida cotidiana del Club. “Nos gusta ver el club lleno de chicos. Creo que es el objetivo de todo dirigente que trabaja en una institución deportiva. Estos torneos permiten que nuestras instalaciones cobren vida y que muchas familias disfruten del deporte durante todo el fin de semana”, señaló.

En cuanto a la competencia, Estudiantes participará en la rama femenina junto a Alsina, Municef y Estudiantes Unidos. Por su parte, el torneo masculino estará dividido en dos zonas de cuatro equipos cada una. El Grupo A estará conformado por Ferro, Independiente, Atlético Tapalqué y Pompeya, mientras que el Grupo B reunirá a Municef, Tiro Federal, Alsina y Estudiantes Unidos.

La actividad comenzará el viernes al mediodía con encuentros en ambas sedes y tendrá su acto inaugural durante la jornada en el Macrogimnasio. Desde allí y hasta el domingo se desarrollarán los partidos correspondientes a la fase de grupos y las instancias definitorias del certamen.

Por tercera temporada consecutiva, Estudiantes volverá a recibir a delegaciones de distintos puntos de la región para vivir un evento de carácter nacional y esta vez lo hará con un escenario renovado: el parquet del Macrogimnasio, una obra que representa el crecimiento constante de la disciplina y que servirá como marco ideal para una nueva fiesta del handball.

Fuente: Prensa CAE