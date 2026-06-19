Torneo Provincial: nueva derrota de Olavarría

El selectivo de la Asociación de Básquet de Olavarría volvió a presentarse en La Plata y sumó su segunda derrota.

La Selección de Olavarría cayó 82 a 31 ante Bahía Blanca en lo que fue su segunda y última presentación en la Zona Sur.

En el elenco de Sebastián Mazzoleni, se destacó el aporte goleador de Benjamín Pareja Orifici autor de 10 puntos en un duelo que siempre fue desfavorable en el gimnasio del Club Meridiano V.

A la espera del cierre de la Fase Regular para todos los selectivos U13, Olavarría completará sus presentaciones sin chances de podio.