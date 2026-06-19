El Municipio adquirió una estación meteorológica para Defensa Civil

El Municipio adquirió e instaló una nueva estación meteorológica automática en el Cuartel Central de Bomberos Voluntarios, que ya se encuentra operativa y utilizada por la Dirección de Defensa Civil.

Explicaron que la incorporación del equipo tiene “el objetivo de fortalecer las tareas de monitoreo, prevención y gestión del riesgo ante eventos hidrometeorológicos”.

La incorporación del equipamiento permite obtener información en tiempo real sobre diversas variables tales como temperatura, humedad, velocidad y dirección del viento, ráfagas, precipitaciones, presión atmosférica, radiación solar e índice UV, entre otros parámetros de interés para la gestión de emergencias.

En ese sentido, indicaron que “no reemplaza ni sustituye el trabajo que se desarrolla la estación meteorológica ubicada en el Aeródromo local, dependiente del Servicio Meteorológico Nacional, cuya información continúa siendo una referencia para el seguimiento de las condiciones meteorológicas de la región”.

La nueva antena complementa la información mediante la obtención de datos específicos de la planta urbana, permitiendo conocer con mayor precisión el comportamiento de determinados fenómenos meteorológicos dentro de la ciudad.

Desde el área detallaron que el sistema registra y almacena automáticamente toda la información generada, conformando una base de datos histórica que permitirá realizar análisis estadísticos, evaluar tendencias, documentar eventos significativos y contar con antecedentes técnicos para futuros estudios y planificaciones.

“La disponibilidad de datos locales en tiempo real constituye una herramienta de gran utilidad para las tareas que desarrolla Defensa Civil, especialmente durante la emisión de alertas meteorológicas y el seguimiento de fenómenos adversos”, resaltaron.