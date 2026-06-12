Olavarría recibe la final de la Liga Bonaerense de Freestyle

Este domingo desde las 14 en la Casa del Bicentenario (ubicada en Bolívar y Cerrito) se celebrará la gran final de la Liga Bonaerense de Freestyle, con la participación de los campeones del Torneo de Verano y del Torneo Apertura ’26.

Los jóvenes que deseen competir u obtener un lugar de participación, dispondrán de cupos para anotarse presencialmente el mismo día del evento.

La gran final de este domingo se enmarca en el trabajo articulado entre el Municipio de Olavarría y el Instituto Cultural del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, con el objetivo de potenciar los espacios de expresión para las juventudes.

El freestyle es una disciplina que pone a prueba la creatividad y la agilidad mental de quienes lo practican. Se trata de rimar sin preparación previa, construyendo versos en el momento.

Esta habilidad no sólo requiere rapidez mental y un amplio vocabulario, sino también la capacidad de reaccionar a los estímulos del entorno y a los versos de otros freestylers en batallas o exhibiciones.

El freestyle rap surge dentro de la cultura hip hop en la década de 1980 en Estados Unidos. En sus inicios, el término “freestyle” se usaba para describir rimas sin un tema fijo, pero con el tiempo su significado evolucionó hasta referirse a la improvisación en vivo.

Los primeros exponentes del freestyle improvisado comenzaron a destacar en las calles y clubes de Nueva York, donde el hip hop estaba en plena expansión. En esos espacios, los raperos desafiaban sus habilidades en enfrentamientos que poco a poco se volvieron más competitivos. Artistas como Supernatural, Juice y Craig G se convirtieron en leyendas de la improvisación gracias a su capacidad para crear versos impactantes en el momento.

Con la globalización del hip hop, el freestyle se expandió más allá de Estados Unidos, encontrando en Latinoamérica y España un terreno fértil para su desarrollo.

En países como Argentina, México y España, las batallas de freestyle comenzaron a popularizarse a finales de los años 90 y principios de los 2000.